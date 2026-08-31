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    Tosi (FI): “Tommasi e la sinistra impongono vincoli assurdi ai proprietari dell’immobile, bloccando la riqualificazione di un’area degradata ricettacolo di criminalità”

    Politica Verona 1 Min Read

    Verona 31 agosto 2026 –

    Ex Centrale del Latte di Via Francia; dice l’europarlamentare di Forza Italia ed ex Sindaco Flavio Tosi: “C’è la volontà della società proprietaria di ristrutturarla e liberarla dal degrado in cui versa, ma è l’amministrazione comunale che blocca tutto imponendo agli investitori vincoli insostenibili. La sinistra cittadina probabilmente è contro la libertà di impresa, in questo modo non consente il recupero di un’area abbandonata che oggi è ricettacolo di violenza e criminalità”.

    Tosi spiega che “l’amministrazione Tommasi vive fuori dalla realtà. Chiede ai proprietari di ristrutturare l’immobile, ma imponendo loro di mantenere le stesse vetrate e la scritta sovrastante che è orrenda. Come fai a mettere dei limiti del genere a un investitore intenzionato a spendere un sacco di soldi per recuperare la struttura?”. Tosi conclude: “Tommasi forse non lo sa, ma al di là dei desiderata della sinistra veronese siamo ancora un Paese liberale e non dirigista, quindi va rispettata la libertà di impresa. L’immobile va recuperato come ritiene la proprietà, in modo che l’investimento sia sostenibile economicamente”.   

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