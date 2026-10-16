Dialogo tra cercatori di storia non manomessa da potere di parte

Un incontro con denominatore culturale comune e spirito collaborativo tra associazionismo carrista, azione identitaria e storia senza omissis e parzialità.

È quello che s’è tenuto nei giorni scorsi, in un ristorante di via Guglielmo Marconi, tra il col. Carmelo Napoleone Puglisi (presidente regionale dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia per Veneto Occidentale e Trentino-Alto Adige, province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano) assieme alla consorte prof.ssa Raffaella Massarelli (ex docente di Storia e Filosofia in licei, curatrice di “Testimone di storia nella storia”, biografia del generale di Corpo d’armata Giuseppe Pachera, completa di copiosa documentazione, in occasione del suo centesimo compleanno nel 2022), l’on. Vito Comencini (leader di Popolo Veneto) con la moglie russa sig.ra Natalya Dandarova (nota ed apprezzata pittrice col nome d’arte Natastasia, laureatasi all’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo), il ten. gen. isp. Antonio Scipione (dallo pseudonimo Africanus Minor, saggista, ricercatore e conferenziere, autore di “Storie sconosciute” in prossima uscita) e Claudio Beccalossi (direttore responsabile del notiziario “I Carristi”).

L’occasione ha rinsaldato rapporti di stima reciproca e ventilato prossime opportunità, riguardanti soprattutto le future presentazioni pubbliche del libro di Scipione (in appropriati ambiti studenteschi, ma non solo) che smussa angoli nascosti e spesso censurati ad hoc, se non deliberatamente alterati, della storiografia imposta da una certa, ormai stantia, egemonia educativa di parte fatta passare come “ufficiale”.

di Claudio Beccalossi