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    Marciapiedi e strade, tre interventi per quasi un milione di euro nelle Circoscrizioni

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    La Giunta comunale ha approvato progetti per tre interventi di manutenzione e nuova realizzazione di strade e marciapiedi, per un investimento complessivo di 960.000 euro. Gli interventi riguardano le Circoscrizioni 1^ e 6^, la 5^ e le Circoscrizioni 7^ e 8^, e hanno ottenuto il parere favorevole all’unanimità dei rispettivi Consigli di circoscrizione.

    Per le Circoscrizioni 1^ e 6^ sono stanziati 400.000 euro, di cui 315.300 per lavori a base d’asta. Si tratta di rifacimenti e completamenti di alcuni tratti di strade e marciapiedi. La spesa è finanziata con avanzo di amministrazione 2024, ripartita tra i bilanci 2026 e 2027.

    Per le Circoscrizioni 7^ e 8^ l’investimento è di 410.000 euro, di cui 323.335 per lavori a base d’asta, con interventi analoghi di manutenzione su tratti stradali e pedonali deteriorati. Anche in questo caso la copertura è garantita dall’avanzo di amministrazione 2024, distribuito sui bilanci 2026 e 2027.

    Nella Circoscrizione 5^, a Cadidavid, è prevista la realizzazione di nuovi marciapiedi in alcuni tratti di via Forte Tomba, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni lungo un’arteria molto trafficata. L’intervento vale 150.000 euro, di cui 115.856 per lavori a base d’asta, finanziati per metà con il contributo di sostenibilità 2026 e per metà con l’avanzo di amministrazione 2025.

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