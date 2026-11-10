Mostra di Annamaria Grisi e Anna Russo

14 – 28 novembre 2026 Circolo Ufficiali – Castelvecchio, Verona Inaugurazione sabato 14 novembre 2026, ore 17.30. Ingresso libero

Due artiste, due linguaggi espressivi differenti, un tema comune che attraversa e accomuna le loro ricerche: la memoria. È intorno a questo concetto che si sviluppa Oltre la superficie. La forma della materia tra figurativo e astratto, la mostra di Annamaria Grisi e Anna Russo, in programma dal 14 al 28 novembre 2026 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, a Verona con inaugurazione sabato 14 novembre alle ore 17.30 con l’introduzione dello storico dell’arte Federico Martinelli. L’ingresso è libero.

L’esposizione propone un dialogo tra due percorsi artistici autonomi nei quali la materia assume un ruolo fondamentale, diventando molto più di un semplice elemento compositivo: è memoria tangibile, testimonianza del vissuto, custode di storie individuali e collettive. Entrambe le artiste guardano oltre l’apparenza delle cose cercando di restituire attraverso l’opera ciò che il tempo rischia di cancellare. Lo fanno, tuttavia, seguendo strade diverse: una attraverso la figurazione e il recupero di oggetti appartenuti alla vita quotidiana, l’altra attraverso l’astrazione, le stratificazioni e la trasformazione della superficie pittorica.

Nella ricerca di Annamaria Grisi, la memoria nasce dagli oggetti e dai materiali che hanno accompagnato l’esistenza delle persone. Stoffe, pizzi, bottoni, passamanerie, ricami e frammenti di tessuti provenienti da abiti, lenzuola e arredi domestici vengono recuperati e inseriti nelle opere, non per una finalità decorativa ma perché portatori di storie, affetti e presenze. Sono materiali che hanno conosciuto il contatto con la vita, che hanno fatto parte di ambienti familiari, conservando idealmente il ricordo di chi li ha posseduti e utilizzati. Applicati sulla tela, diventano elementi narrativi capaci di accompagnare e arricchire ritratti, figure e nature morte.

Nelle opere dedicate alla memoria familiare, come Ritratto della nonna, La sedia di mia madre e Laura Bambina, gli oggetti quotidiani si trasformano in testimoni silenziosi di un’esistenza. Una sedia non è più soltanto un arredo, ma il luogo di conversazioni, incontri, lavori domestici e momenti condivisi; un tessuto conserva idealmente il gesto di chi lo ha indossato, cucito o custodito. La pittura a olio e acrilico dialoga con questi materiali, creando un linguaggio polimaterico nel quale il colore unifica e valorizza la componente tattile e affettiva.

La sua ricerca si apre anche al paesaggio veronese, alle colline, alle cascine e alle campagne, che nelle opere più recenti perdono progressivamente la loro dimensione puramente descrittiva per assumere sembianze umane. In Paesaggio umano, natura e figura si fondono in una visione poetica nella quale il territorio sembra acquisire un corpo e un’identità. Anche qui la memoria degli uomini e dei luoghi si intreccia attraverso materiali recuperati, frammenti e reminiscenze. Il suo è un linguaggio libero e personale, nel quale il figurativo diventa occasione per raccontare l’umanità, le relazioni e il valore delle cose semplici.

Diversa, ma altrettanto profondamente legata alla memoria, è la ricerca di Anna Russo, che trova nell’astrazione materica il proprio principale strumento espressivo. La sua formazione in Architettura allo I.U.A.V. di Venezia, gli studi tra Roma e Venezia e l’esperienza nell’analisi del territorio, nella cartografia e nella lettura dello spazio hanno contribuito a definire una sensibilità artistica nella quale le superfici diventano vere e proprie mappe dell’esistenza.

Nelle sue opere la memoria non si manifesta attraverso oggetti riconoscibili o immagini figurative, ma attraverso tracce, segni, sovrapposizioni e materiali che si depositano gli uni sugli altri. Argilla, cemento, malta, ferro, legno, tessuti, carte e materiali di recupero vengono assemblati e trasformati in composizioni nelle quali ogni elemento sembra custodire una storia precedente. Le cartografie antiche, le mappe storiche e le scritture di civiltà lontane affiorano dalle superfici come testimonianze di territori e culture, talvolta appena visibili sotto gli strati di colore e materia.

La sua pittura diventa così una sorta di palinsesto, simile alle pareti degli edifici storici sulle quali il tempo sovrappone intonaci, decorazioni e testimonianze di epoche differenti. Ciò che viene coperto non scompare completamente, ma rimane in attesa di riaffiorare. Nelle serie dedicate alle Geometrie della Terra e ai Reticoli, la superficie si trasforma in una geografia simbolica, dove le forme del territorio si intrecciano con quelle dell’esistenza umana. Altre opere indagano lo scorrere del tempo, le trasformazioni ambientali, la fragilità della natura e le contraddizioni dell’esperienza individuale. Il colore, steso prevalentemente a spatola, non riveste semplicemente il supporto, ma diventa parte integrante della costruzione dell’opera.

Il confronto tra le due artiste rivela così una significativa affinità poetica: entrambe riconoscono nella materia la capacità di conservare ciò che la memoria individuale e collettiva non vuole perdere. Per Grisi sono gli oggetti appartenuti alle persone, i tessuti che hanno attraversato la quotidianità, i frammenti di una storia familiare e affettiva. Per Russo sono le stratificazioni, le antiche cartografie, le impronte del territorio e i segni lasciati dal tempo. In un caso la memoria prende forma attraverso la presenza concreta degli oggetti; nell’altro emerge da ciò che si deposita, si sovrappone e riaffiora.

Oltre la superficie non è dunque soltanto un confronto tra figurativo e astratto ma un incontro tra due differenti modi di interpretare il rapporto tra arte e vita. Le opere invitano il visitatore a rallentare lo sguardo, a riconoscere il valore di ciò che apparentemente è marginale, consumato o dimenticato, e a scoprire come ogni materiale possa diventare portatore di significati.

Per entrambe le artiste creare significa in qualche modo sottrarre qualcosa all’oblio, restituire dignità a ciò che il tempo trasforma e dare una nuova possibilità di esistenza a materiali, immagini e frammenti del passato. Perché la memoria non appartiene soltanto a ciò che ricordiamo: vive anche nelle cose che abbiamo toccato, nei luoghi che abbiamo attraversato e nelle tracce che continuiamo a lasciare. È proprio oltre la superficie, nel dialogo tra materia e memoria, che le due ricerche trovano il loro punto d’incontro.