Venezia, 26 novembre 2026

“Purtroppo non ce l’ha fatta la piccola nata prematura dopo il tragico incidente che ha coinvolto l’auto di una famiglia innocente, speronata da una banda di ladri in fuga. Una notizia terribile, che colpisce profondamente. Non esistono parole per esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori e ai familiari della piccola che ci ha lasciati. A tutti loro va il mio più profondo cordoglio e quello dell’intero Veneto, pur essendo consapevole che nulla potrà restituire quanto hanno perso. A questa famiglia, che sta attraversando una prova umana indicibile, va l’abbraccio di tutta la nostra comunità. Siamo vicini anche alla giovane mamma, che sta affrontando un percorso dolorosissimo dopo essere stata coinvolta in questo drammatico episodio”.



Così il presidente del Veneto Alberto Stefani commenta quanto accaduto a Lovadina nel Trevigiano, dove giorni fa un’auto con a bordo una banda specializzata in furti in abitazione ha travolto una vettura. I malviventi si sono dati alla fuga e risultano ancora irreperibili. A bordo dell’auto, una Fiat Punto, viaggiava una 22enne, incinta di 8 mesi, assieme al compagno. Trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello, è stata fatta partorire per salvare la bimba, che oggi purtroppo è deceduta.

“Questa vicenda non suscita solo dolore, ma anche rabbia e indignazione. Quanto accaduto è di una gravità enorme. Siamo di fronte a una condotta criminale che ha travolto la vita di persone innocenti, coinvolgendo anche una donna all’ottavo mese di gravidanza. Una famiglia che si è trovata a pagare un prezzo inaccettabile per la violenza e la spregiudicatezza di chi, pur di sottrarsi alle proprie responsabilità, ha messo in pericolo la vita degli altri”.

“Il popolo veneto, di fronte a questa tragedia inaccettabile, chiede giustizia. E’ una richiesta che nasce dal dolore, ma anche dalla consapevolezza che la sicurezza delle nostre famiglie non può essere messa continuamente a repentaglio da chi delinque senza scrupoli. Chi commette reati deve sapere che non può fuggire dalle proprie responsabilità e che la vita e l’incolumità delle persone non possono essere considerate un ostacolo sulla strada della propria fuga. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine e della magistratura affinché siano individuati i responsabili e venga fatta piena luce sull’accaduto. A questa famiglia dobbiamo rispetto, vicinanza e giustizia. E’ il minimo che possiamo chiedere di fronte a una tragedia che non avrebbe mai dovuto verificarsi”, conclude Stefani.