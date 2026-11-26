Comune e Camera di Commercio hanno già nominato i propri tre componenti. Manca ancora la nomina della Provincia, mentre il periodo di prorogatio è già scaduto.

Il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha inviato una richiesta formale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, e per conoscenza al Presidente della Regione Veneto, perché si intervenga subito sulla situazione del Consorzio ZAI, che oggi non ha un Consiglio Direttivo pienamente operativo.

La richiesta del Sindaco nasce da una nota arrivata al Comune il 24 novembre 2026, firmata dal Direttore del Consorzio ZAI, dott. Nicola Boaretti, e dal Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Alessandro Mazzamati. Nella nota si segnala che il termine di prorogatio previsto dalla legge è già scaduto. Senza la nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Consorzio non ha più né il suo organo decisionale né il suo Legale Rappresentante.

In questa situazione l’Ente non può prendere decisioni fondamentali per la propria attività. Il Consorzio è così esposto a rischi finanziari e operativi, proprio in un momento in cui alcune scelte di gestione non possono più essere rinviate.

Il Sindaco ricorda che il Comune di Verona e la Camera di Commercio di Verona hanno già nominato i tre componenti di loro competenza. L’Amministrazione Provinciale, invece, non ha ancora adottato il proprio provvedimento di nomina.

Per questo il Sindaco chiede ai Ministeri di avviare con la massima rapidità tutte le procedure necessarie, compreso l’eventuale commissariamento, per garantire continuità e piena operatività al Consorzio.