Vicenza. Plauso del presidente Stefani per donazione della Fondazione San Bortolo a beneficio dei malati oncologici

Venezia, 18 giugno 2026

“I pazienti del Veneto sanno che possono contare su un insieme di valenti professionisti ma anche su una rete di sostenitori della nostra sanità che sono impegnati ogni giorno al fianco delle istituzioni per contribuire all’eccellenza dei sistemi di diagnosi e terapia. Una nuova conferma viene da Vicenza dove la Fondazione San Bortolo ha donato, per la cura dei malati oncologici, due software di ultima generazione di grande valore sia clinico sia commerciale. Ringrazio vivamente la Fondazione per la generosità e per il legame che continua ad animarla nel sostegno della sanità berica”.

Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando la donazione della Fondazione San Bortolo all’Ulss 8 di due modernissimi programmi informatici da utilizzare in Oncologia, del valore complessivo di 165.000 euro.

“E’ un contributo importante, il cui valore va ben oltre quello non secondario della spesa – aggiunge Stefani -. Si tratta di software che utilizzano anche l’intelligenza artificiale; una donazione che rivela il suo valore anche come contributo alla continua innovazione tecnologica. Come Regione non possiamo che esprimere grande soddisfazione per dei compagni di strada così sensibili e attenti a migliorare i percorsi clinici nelle nostre strutture”.