Polizia di Verona – Catturato dalla Polizia di Stato un latitante destinatario di ordine di carcerazione per furti e ricettazione

La Polizia di Stato ha rintracciato un latitante padovano di 44 anni, di origine sinti, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso in seguito a sentenza passata in giudicato. L’uomo deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Le attività investigative svolte dagli agenti della Squadra Mobile di Verona, supportate da un’approfondita conoscenza del territorio e da servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di localizzare il ricercato nel comune di Legnago (VR). Il 44enne, con numerosi precedenti penali e di polizia, è stato condannato per un episodio di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione avvenuti nel 2019 in provincia di Padova.

Al momento del controllo, l’uomo ha opposto resistenza attiva e ha tentato di sottrarsi all’arresto dandosi alla fuga a bordo della propria autovettura, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e degli altri utenti della strada. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo in sicurezza. Oltre all’esecuzione del provvedimento restrittivo, il quarantaquattrenne è stato, quindi, anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Verona – Montorio.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi della Squadra Mobile scaligera finalizzati alla ricerca e alla cattura di soggetti colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Si precisa che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.