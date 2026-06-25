E’ inaccettabile che ancora un aggressione ad un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria a.. il personale di polizia penitenziaria sia bersaglio di continue aggressioni fisiche e verbali commenta il Segretario Al.SI.P.Pe. della Casa Circondariale di Montorio Matteo Barbera , l’ennesima aggressione mette in evidenza i rischi a cui e’ esposto il personale di polizia penitenziaria , personale come piu’ volte denunciato che opera senza sicurezza e in un totale stato di abbandono per l’assenza della ben che minima organizzazione del lavoro che ormai vige nella Casa Circondariale di Montorio.

A nulla sono valsi i nostri appelli , note che rimangono nel dimenticatoio, eppure si cerca di raddrizzare una situazione gravissima , ma sembra nell’interesse di nessuno o di pochi , ma noi continueremo a dire la nostra sui tavoli locale e regionali, gia’ nei prossimi giorni abbiamo fissato una visita sui luoghi di lavoro a Montorio per portare la nostra vicinanza al personale in servizio sempre in seria difficolta’ psicofisica

Per la cronaca segnaliamo l’ aggressione ad un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria che per le ferite riportate ha dovuto far ricorso alle cure del pronto Soccorso cittadino , il collega e’ stato colpito da un pugno all’orecchio ,da un detenuto straniero con disturbi psichiatrici

Per concludere tutta la solidarieta’ e vicinanza al collega aggredito , uniti agli auguri di un immediata gauarigione

Il Segretario Al.SI.P.Pe. della Casa Circondariale di Montorio Matteo Barbera