Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    martedì 30 Giugno
    Demo

    Fase di attenzione per temporali su zone montane e pedemontane del Veneto; oggi e domani allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale

    Protezione Civile Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 29 giugno 2026

    Nella giornata di oggi lunedì 29 giugno saranno in aumento le condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, più locali sull’alta pianura specie occidentale; saranno possibili fenomeni localmente intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate). Per il resto permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone fino a martedì. Mercoledì è previsto un aumento dell’instabilità con possibili fenomeni temporaleschi anche localmente intensi. Giovedì ritorno di condizioni di tempo in prevalenza stabile. Disagio fisico in diminuzione mercoledì 1 a partire dalle zone montane. Giovedì 2 disagio in calo fino a debole o al più moderato, su tutte le zone.

    Alla luce di queste previsioni, per la giornata di oggi 29 giugno il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla per temporali su Dolomiti occidentali ed orientali, Feltrino, Prealpi vicentine ed Altopiano Sette Comuni, Pedemontana e alta pianura centrale, Prealpi orientali Baldo e Lessinia settentrionale, Lessinia meridionale e alta pianura veronese, Prealpi bellunesi Valbelluna e Feltrino, Alpago Cansiglio, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana occidentale, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana orientale.

    Oggi e domani inoltre l’allerta sarà gialla su tutto il territorio regionale per disagio fisico da calore.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy