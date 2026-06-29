Fase di attenzione per temporali su zone montane e pedemontane del Veneto; oggi e domani allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale

Venezia, 29 giugno 2026

Nella giornata di oggi lunedì 29 giugno saranno in aumento le condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, più locali sull’alta pianura specie occidentale; saranno possibili fenomeni localmente intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate). Per il resto permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone fino a martedì. Mercoledì è previsto un aumento dell’instabilità con possibili fenomeni temporaleschi anche localmente intensi. Giovedì ritorno di condizioni di tempo in prevalenza stabile. Disagio fisico in diminuzione mercoledì 1 a partire dalle zone montane. Giovedì 2 disagio in calo fino a debole o al più moderato, su tutte le zone.

Alla luce di queste previsioni, per la giornata di oggi 29 giugno il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla per temporali su Dolomiti occidentali ed orientali, Feltrino, Prealpi vicentine ed Altopiano Sette Comuni, Pedemontana e alta pianura centrale, Prealpi orientali Baldo e Lessinia settentrionale, Lessinia meridionale e alta pianura veronese, Prealpi bellunesi Valbelluna e Feltrino, Alpago Cansiglio, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana occidentale, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana orientale.

Oggi e domani inoltre l’allerta sarà gialla su tutto il territorio regionale per disagio fisico da calore.