Ondate di calore intense su tutto il Veneto. Allerta gialla per disagio fisico anche per domani 26 giugno

Venezia, 25 giugno 2026
Permangono sul territorio veneto condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso, almeno fino a lunedì. Potrebbero verificarsi rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane/serali, in possibile occasionale formazione sulla pianura nel pomeriggio di oggi.
Alla luce di queste valutazioni, per la giornata di domani venerdì giugno il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico da calore in tutto il territorio regionale.