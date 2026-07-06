Bozza (FI) “Tommasi ultimo per gradimento? Il risultato di un’amministrazione deludente e imbarazzante”

Verona 6 luglio 2026

Tommasi 89° su 90 nella classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei Sindaci. Afferma il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere regionale Alberto Bozza: “Credo che la classifica si commenti da sola ed è il risultato di quattro anni di un’amministrazione deludente e imbarazzante, incapace di cogliere le istanze dei cittadini, soprattutto sul fronte della sicurezza e del decoro della città, a partire dal centro storico fino ai quartieri. Verona non è più il modello virtuoso del passato, lo pensa chi ci vive e lo pensano anche i turisti. A questo si aggiunga anche una certa presupponenza nell’amministrare, in primis sulla viabilità, con scelte poco o nulla condivise dai cittadini, coi quali è mancato il confronto per perseguire una visione poco realistica e molto ideologica. Sono state disattese anche le istanze dei quartieri: lì è mancata la riqualificazione di strade, marciapiedi, piazze e aree verdi, ma anche eventi capaci di coinvolgere associazioni e cittadinanza”.