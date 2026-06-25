Sanità, Lazzarini (Lega): dal Veneto altri 44 milioni, Regione attenta alle esigenze dei territori

Venezia, 24 giu. –

“Il Veneto sempre più avanti in tema di sanità: dalla giunta Stefani in arrivo ulteriori 44 milioni di euro. In particolare 12 milioni saranno destinati all’abbattimento delle liste d’attesa, altri 32 milioni saranno investiti nel potenziamento delle strutture e delle dotazioni. Una scelta che mette al centro la salute dei cittadini, in particolare degli anziani e delle persone più fragili.

La Lega mantiene gli impegni presi. Con investimenti in tecnologia e organizzazione garantiamo una sanità moderna, veloce ed equa. Perché tutelare i più deboli significa tagliare i tempi d’attesa e portare le cure dove servono davvero”.

Così Arianna Lazzarini, deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD).