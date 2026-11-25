Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ritiene che gli episodi di sonnolenza durante le lezioni, soprattutto quando assumono carattere ricorrente, debbano essere esaminati nella loro complessità psicologica, sociale ed educativa, evitando interpretazioni superficiali e risposte affidate esclusivamente alla sensibilità del singolo insegnante.

Durante l’adolescenza intervengono cambiamenti fisiologici che possono determinare uno spostamento dei ritmi del sonno, rendendo più difficoltoso il risveglio mattutino. A tale condizione possono aggiungersi abitudini digitali disfunzionali, pressioni sociali, tensioni familiari e stati di affaticamento emotivo. In alcuni casi, l’addormentamento in aula può accompagnarsi a forme di disinvestimento scolastico, difficoltà relazionali o perdita di motivazione. Sarebbe pertanto improprio attribuire a un medesimo comportamento un significato psicologico univoco.

Particolarmente delicato è il rapporto tra la capacità di autoregolazione dell’adolescente e i modelli educativi proposti dagli adulti. La disponibilità pressoché continua di stimoli digitali, l’assenza di limiti nell’organizzazione del tempo extrascolastico e l’abitudine alla gratificazione immediata possono rendere più difficile sostenere attività che richiedono concentrazione prolungata, perseveranza e tolleranza della frustrazione. La famiglia, laddove sussistano comportamenti modificabili, non può sottrarsi al compito di orientare e correggere abitudini incompatibili con gli impegni scolastici.

Occorre inoltre considerare che la stanchezza degli studenti può riflettere condizioni di svantaggio sociale, responsabilità familiari precoci, ambienti domestici poco favorevoli al riposo o tempi particolarmente gravosi di percorrenza per raggiungere la scuola. Situazioni profondamente diverse possono dunque manifestarsi attraverso comportamenti apparentemente identici. Da qui la necessità di distinguere le difficoltà che richiedono sostegno da quelle per le quali risulta prioritario ristabilire regole e impegni educativi.

È discutibile, in tale prospettiva, attribuire sistematicamente il disinteresse degli alunni alla presunta incapacità del docente di rendere coinvolgenti le lezioni. L’apprendimento comporta anche la disponibilità a confrontarsi con contenuti che non producono una gratificazione immediata. Una scuola costretta a competere continuamente con le forme di intrattenimento cui gli adolescenti sono abituati rischia di impoverire la propria funzione culturale e di rinunciare proprio alla formazione di quelle capacità attentive e riflessive che dovrebbe contribuire a sviluppare.

Il CNDDU chiede al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di predisporre indicazioni operative per la gestione degli episodi ricorrenti di sonnolenza in aula, valorizzando le osservazioni dei consigli di classe e prevedendo, ove necessario, il coinvolgimento delle competenze psicologiche e sanitarie territoriali. Gli interventi concordati con le famiglie dovrebbero essere sottoposti a una verifica periodica dei risultati, senza attribuire agli insegnanti funzioni diagnostiche né introdurre ulteriori aggravi burocratici.

Non è accettabile che uno studente possa trascorrere mesi in una condizione di progressiva estraneità alla vita scolastica e che tale difficoltà acquisti rilevanza istituzionale soltanto quando si traduce in insufficienze o abbandono degli studi. Occorre intervenire quando il distacco comincia a manifestarsi, non quando ne sono ormai evidenti le conseguenze. La capacità della scuola di riconoscere precocemente queste situazioni e di ottenere risposte concrete dalle famiglie e dai servizi territoriali deve diventare un criterio di qualità dell’azione educativa.

prof. Romano PesaventoPresidente CNDDU