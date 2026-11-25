“Il sangue si dona, non si versa”, gesto di vita e solidarietà contro la violenza sulle donne e ogni forma di violenza

Verona, 25 novembre 2026

La donazione come atto di solidarietà e di vita, in contrapposizione ad ogni forma di violenza. Questo è il senso dell’iniziativa “Il sangue si dona, non si versa” del Gruppo Avis Polizia Penitenziaria, con gli agenti che oggi hanno donato in divisa.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Polizia Penitenziaria risponde con una donazione collettiva, al Centro Trasfusionale di Borgo Trento

Questa mattina la dott.ssa Monica Rizzi, responsabile Donatori di sangue, ha accolto un gruppo (uomini e donne) di 12 donatori e 5 aspiranti della Polizia Penitenziaria con il loro capogruppo Ispettore Superiore Enzo de Cieri. Con loro presenti anche Elia Biasi presidente Avis Comunale Odv e Alessandro Sandrini in rappresentanza di Adoces (Associazione donatori cellule staminali emopoietiche), che insieme con Avis diffonde la cultura della donazione nella popolazione e raccoglie fondi per pagare 5 borse di studio da destinare ai Centri Trasfusionali Aoui di Borgo Roma e Borgo Trento.

Il Gruppo Avis Polizia Penitenziaria di Verona è attivo dal 2009. Gli agenti fanno regolari donazioni nei Centri degli ospedali Aoui e, quest’anno, è la prima volta che come data scelgono la giornata simbolica del 25 novembre, per lanciare un doppio messaggio di solidarietà e di lotta alla violenza.

Dott.ssa Monica Rizzi: “Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si allarga la platea delle Forze dell’Ordine che scelgono di donare presso il nostro Centro. Accogliamo con grande piacere la Polizia Penitenziaria, protagonista oggi di una donazione collettiva dal forte valore simbolico: un gesto concreto che testimonia come il sangue vada donato per salvare vite e mai sprecato. Ringraziamo il Corpo per questa preziosa collaborazione, che si consolida negli anni e si affianca al costante supporto garantito dalle diverse Forze Armate e di Polizia del territorio veronese”.

Ispettore Superiore Enzo De Cieri: “Donatori di sangue, oltre che una forza di polizia: dentro ogni divisa c’è una persona. C’è un padre, una madre, un figlio, una figlia, un collega, un vicino di casa. C’è una persona che ogni giorno indossa la divisa per servire la comunità e che quel giorno la indossa anche per donare. Perché prima della divisa, prima del ruolo, c’è la scelta di esserci per gli altri, con un gesto semplice e concreto: donare sangue. È questa umanità che il gruppo vuole testimoniare con la donazione in divisa, per ricordare che la divisa può essere anche strumento di solidarietà e di vicinanza alla cittadinanza. Siamo una forza di polizia, oltre che donatori di sangue. Donare è un gesto che dà vita. Con questa donazione in divisa vogliamo dire no alla violenza e ricordare che la solidarietà è la risposta più forte”.

Elia Biasi presidente Avis Comunale Odv: “Avis è un’associazione fortemente radicata sul territorio e, anche grazie al Gruppo aziendale della Polizia Penitenziaria oggi aumentiamo le scorte di sangue negli ospedali. Fortunatamente ci dono tante persone che, al di là del proprio ruolo lavorativo, dedicano una mattinata a salvare vite, e questo per noi è impagabile. Tra i 4.500 soci donatori, vedere tante persone in divisa venire a donare, frutto di una grande collaborazione che portiamo avanti da anni, è fondamentale. Lo è perché vediamo tutti i giorni che l’attività ospedaliera va avanti ance grazie alle sacche di sangue, e i volontari che dedicano il proprio tempo e la propria vita al prossimo sono davvero il caposaldo della nostra società”.