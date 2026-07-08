Cittadinanza, Molteni e Ostellari (Lega): chi porta criminalità non merita di stare in Italia

Roma, 8 lug.

“Grande soddisfazione per la Lega che oggi porta a casa l’ok della Camera all’iter veloce per l’esame della pdl sulla revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono reati gravi. L’approvazione della dichiarazione di urgenza è un passaggio importante che conferma che siamo sulla strada giusta. La cittadinanza non è un biglietto della lotteria che si regala, un pezzo di carta con cui sancire un’integrazione fittizia degli immigrati che arrivano nel nostro Paese, né può essere considerata un automatismo irreversibile, un diritto scollegato dai doveri. Essere cittadini italiani significa rispettare le leggi, i valori costituzionali e la sicurezza della comunità. Chi porta violenza e criminalità nelle nostre città non merita di stare in Italia. Avanti così per difendere la legalità e impedire che chi tradisce la fiducia dello Stato, compiendo gravi reati, possa continuare a beneficiarne”.

Così in una nota i leghisti Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno, e Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.