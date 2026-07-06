Governance Poll, Lazzarini (Lega): Stefani al secondo posto, veneti premiano chi è sempre stato vicino alla gente

Padova, 6 lug.

“Il secondo posto di Alberto Stefani nel Governance Poll di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore è il riconoscimento di un percorso fatto di ascolto e concretezza. Alberto è da sempre vicino alle esigenze della comunità: lo ha dimostrato da sindaco, da parlamentare e ora da governatore non ha dimenticato l’importanza di confrontarsi quotidianamente con le persone. Fa molta attenzione ai temi del sociale, agli anziani, alle persone fragili, al futuro dei nostri giovani e di chi costruirà il Veneto del domani. I cittadini lo vedono e lo premiano. Non sono i sondaggi a guidare il nostro lavoro, sono le famiglie, le associazioni, le imprese che incontriamo ogni giorno nei territori. Con Stefani al secondo posto e Fedriga al terzo, la Lega conferma che governare con serietà paga. Andiamo avanti su questa linea: più tutele sociali, più opportunità per chi resta e per chi vuole fare impresa in Veneto, più attenzione a chi ha bisogno. Il consenso di oggi è uno stimolo in più per lavorare ancora meglio”.

Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo (PD).