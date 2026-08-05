La pietra si racconta nella prima mostra all’ex base Nato West Star

È stata presentata oggi, mercoledì 5 agosto nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la mostra “West Star & Stone – Dalla roccia alla forma”, in programma dal 7 al 27 settembre all’ex base NATO di Affi.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il sindaco di Affi, Marco Giacomo Sega; il sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Roberto Albino Zorzi; il presidente di ASMAVE – Consorzio Marmisti Veronesi, Andrea Yachy Lavezzi; la curatrice, Laura De Stefano e i rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Affi insieme ad ASMAVE – Consorzio Marmisti Veronesi e dedicato alla scultura e al design lapideo, segna il primo utilizzo pubblico delle gallerie nell’ambito del percorso di recupero e valorizzazione avviato dall’Amministrazione comunale e apre una nuova fase per l’ex struttura militare.

Curata da Laura De Stefano, “West Star & Stone” è stata concepita per dialogare con gli spazi dell’ex base NATO. Il percorso espositivo si sviluppa lungo circa 300 metri della galleria principale, in un itinerario che mette in relazione la storia del bunker con la materia da cui esso stesso è nato: la pietra. Da un lato, pannelli documentali, fotografie d’archivio e materiali storici racconteranno la costruzione della base NATO, il suo ruolo durante la Guerra Fredda e la successiva dismissione; dall’altro, sculture e opere contemporanee trasformeranno quello che per decenni è stato un luogo militare in uno spazio dedicato all’arte e alla riflessione. Il percorso si concluderà con una sezione dedicata al design contemporaneo, dove oggetti e complementi d’arredo raccontano l’evoluzione della lavorazione della pietra dal manufatto artistico al prodotto di alta qualità.

L’esposizione riunisce le opere dei maestri scultori Sergio Capellini, Matteo Cavaioni, Gabriele Gottoli, Alessandro Guardini, Dario Marconi, Luciano Padovani e Oscar Sandri, accanto ai lavori degli allievi della scuola di formazione professionale San Zeno – Area Arte e Automazione del Marmo, della scuola d’arte Paolo Brenzoni e dell’accademia di Belle Arti di Verona. La sezione dedicata al design vedrà, inoltre, la partecipazione di numerose aziende, offrendo una panoramica della qualità e dell’innovazione che caratterizzano il comparto lapideo veronese.

La mostra nasce dalla collaborazione con ASMAVE – Consorzio Marmisti Veronesi, che ha scelto la West Star come luogo simbolico in cui raccontare il legame tra la pietra, il lavoro dell’uomo e la creatività.

L’appuntamento arriva a pochi mesi dall’annuncio del finanziamento statale di 7 milioni di euro, destinato alla bonifica e alla futura musealizzazione della West Star, e rappresenta il primo tassello della restituzione del complesso alla collettività. Un percorso avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi quattro anni attraverso il riconoscimento dell’interesse culturale del sito.

La mattina la mostra sarà aperta su appuntamento dalle 10 alle 13. Il pomeriggio dalle 16 alle 19 e, sabato e domenica, dalle 10 alle 19. Per informazioni: info@asmave.it 045 6862369.