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    Questura di Verona – Permessi di soggiorno: ampliati gli orari per il ritiro

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    La Questura di Verona amplia gli orari di apertura dell’Ufficio Immigrazione dedicati alla consegna dei permessi di soggiorno, con l’obiettivo di agevolare l’utenza e rendere più rapide le operazioni di ritiro dei titoli già disponibili.

    Per tutto il mese di settembre e fino al 12 ottobre 2026, sarà possibile ritirare i permessi di soggiorno, previa prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

    Nell’ambito delle iniziative adottate per ampliare ulteriormente le possibilità di accesso al servizio, sabato 12 settembreè inoltre prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,conoltre 500 posti disponibili per la prenotazione.

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