Polizia di Verona – Furto in un supermercato, violenta resistenza agli agenti: un arresto e due denunce della Polizia di Stato

La notte scorsa, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un 28enne tunisino per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciando altresì altri due cittadini tunisini di 44 e 31 anni per rapina in concorso.

L’intervento delle Volanti è scattato nella serata di ieri, intorno alle ore 22.05, a seguito della segnalazione, giunta alla Centrale Operativa della Questura, relativa a un furto di alcune bevande appena consumate e asportate da un supermercato di corso Porta Palio.

Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato in zona Rigaste San Zeno uno dei soggetti segnalati, che è stato bloccato anche grazie all’intervento del dipendente del supermercato, giunto nel frattempo sul posto.

Le ricerche sono proseguite nelle vie limitrofe, consentendo agli agenti di individuare altri due soggetti intenti a consumare alcune delle bevande sottratte. Uno dei due, alla vista della Volante, ha tentato di allontanarsi, venendo inseguito e raggiunto dagli operatori.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, tentando di colpire gli agenti con una spranga di metallo e, successivamente, con calci e pugni.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto e di individuare il coinvolgimento dei tre soggetti. In particolare, secondo quanto ricostruito, due di loro avrebbero provveduto ad asportare i prodotti, mentre il terzo avrebbe favorito la fuga dei complici, arrivando anche a minacciare gli operatori intervenuti.

La merce, in parte non più rivendibile in quanto consumata, è stata recuperata e riconsegnata al supermercato.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati denunciati per rapina in concorso mentre, il 28enne tunisino – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni per due volte al giorno.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito di sentenza penale irrevocabile.