“Le frodi fiscali e la somministrazione illecita di manodopera attraverso contratti ritenuti fittizi danneggiano le imprese che rispettano le regole, alterano la concorrenza e privano i lavoratori delle necessarie tutele. Mi congratulo con la Guardia di Finanza di Villafranca di Verona e con la Procura della Repubblica di Foggia per l’attività investigativa che ha portato al sequestro preventivo di oltre 1,4 milioni di euro”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta la notizia dell’operazione delle Fiamme Gialle veronesi nei confronti di una cooperativa operante nel settore del trasporto merci, con sede in provincia di Verona e, precedentemente, nel Foggiano. Il sequestro, disposto dal Gip di Foggia, è stato confermato dal Tribunale del Riesame.

“L’operazione dimostra l’importanza di controlli efficaci per contrastare pratiche che danneggiano il mercato e i diritti dei lavoratori. La Guardia di Finanza e la Magistratura sono un presidio fondamentale di legalità, a tutela delle imprese corrette e di chi lavora. A loro va il ringraziamento del Veneto”, conclude Stefani.