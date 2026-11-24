Stretta di mano conoscitiva tra la sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (Regione Veneto Occidentale e Trentino-Alto Adige, province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano) e l’associazione locale e movimento civico Verona Riparte, dapprima nella sede dell’associazione d’arma e di specialità in stradone Porta Palio 47/f e, poi, durante il momento conviviale in un ristorante in via Marconi.

S’è trattato d’unincontro tra il presidente dei Carristi, col. Carmelo Napoleone Puglisi (accompagnato dalla consorte, prof.ssa Raffaella Massarelli, da sempre impegnata nel supporto alle attività del marito e dal direttore responsabile del periodico “I Carristi”, Claudio Beccalossi) ed esponenti di Verona Riparte (il presidente avv. Alberto Lorusso ed alcuni suoi collaboratori, avv. Paolo Mensi ed Alessandro Beccalossi).

Come precisa anche il relativo profilo su Facebook, “Verona Riparte è un laboratorio di idee. Siamo un gruppo di amici che vivono e amano Verona ogni giorno”.

Nell’occasione sono state discusse, soprattutto, problematiche logistiche, economiche e di permanenza dei Carristi negli ormai ristretti spazi demaniali concessi, assieme ad altri organismi d’arma e combattentistici, in strutture ex militari contigui alla vecchia Caserma “Giuseppe Salvatore Pianell”.

Complesso, quest’ultimo, sorto su preesistenti strutture conventuali e chiostri, rimaneggiato nel XIX secolo quale caserma per fanteria e trasporti militari (treno d’armata), denominato all’epoca Caserma Comunale “San Bartolomeo della Levà”.

Successivamente all’annessione del Veneto al Regno d’Italia, nel 1866, il fabbricato d’uso militare venne destinato alla cavalleria e nel 1874 fu oggetto di sopraelevazione d’un piano su stradone Porta Palio, venendo dopo intitolato al generale Pianell (Palermo, 9 novembre 1818 – Verona, 5 aprile 1892). Dal 2015 è stato inserito nei programmi di valorizzazione e riqualificazione del comprensorio formato dalle tre caserme “Pianell”, “Li Gobbi” e “Dalla Bona”, in vista della “Cittadella Militare Scaligera”.

Esiste uno stretto legame tra i Carristi e la Caserma “Pianell”. Una lapide apposta all’esterno ne ricorda con orgoglio il motivo: “In questa caserma, ove il carrismo italiano iniziò con i primi reparti, la sua storia gloriosa, il 1° ottobre 1936 fu costituito il 2° Reggimento Carri, poi 32° Rgt. Carristi “Ariete” M. O. al valor militare. L’Associazione Carristi in congedo di Verona ne ricorda le gesta”.

Il col. Puglisi e l’avv. Alberto Lorusso, inoltre, si sono scambiati opinioni riguardo a temi d’interesse generale, in vista anche delle elezioni amministrative a Verona nel 2027. Quindi, l’ufficiale in congedo ha consegnato al leader di Verona Riparte copie degli ultimi numeri de “I Carristi” ed un artistico crest dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia Sezione di Verona, pregevole opera in legno e peltro creata su bozzetto della stessa prof.ssa Massarelli.

Nella foto: l’avv. Alberto Lorusso ed il col. Carmelo Napoleone Puglisi.

di Claudio Beccalossi