Via Albere: la giunta adotta un Pua in itinere da oltre cinque anni, recependo le osservazioni della terza circoscrizione espresse nel parere negativo

Tra le opere di urbanizzazione proposte un parco urbano di oltre 14mila metri quadrati e tra le opere a contributo di sostenibilita’ il collegamento viario tra via Albere e piazzale Guardini.

La Giunta comunale, su proposta della vicesindaca e assessora alla Pianificazione Territoriale e Attuazione Urbanistica, Barbara Bissoli, ha adottato un Piano urbanistico attuativo che interviene su un comparto di circa 75mila metri quadrati compreso tra via Albere e via delle Coste, nella Circoscrizione Terza, e dà attuazione ad accordi pubblico-privati sottoscritti con il Comune nel 2013, nel 2014 e nel 2017. Il PUA adottato prevede la realizzazione di cinque palazzine residenziali di cui due destinate a edilizia residenziale sociale (ERS), una grande struttura di vendita e un fabbricato con destinazione commerciale di vicinato e direzionale. Tra le opere di urbanizzazione primaria si prevede una nuova viabilità pubblica con pista ciclabile e alberature, un parco urbano attrezzato e piantumato di 14.425 metri quadrati, un’area cani di 848 metri quadrati e nuovi parcheggi, in parte ceduti al Comune e in parte vincolati all’uso pubblico. Gli edifici saranno destinati a funzioni commerciali e direzionali lungo via Albere e a residenza in prossimità del parco, con una quota di 2.200 metri quadrati di edilizia residenziale sociale. Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione è stimato in 3 milioni di euro. A ciò si aggiunge l’opera pubblica finanziata con il contributo di sostenibilità, per un importo di 1,890 milioni di euro: una rotatoria su via Albere, la nuova strada di collegamento con piazzale Guardini, un bacino di laminazione e un parcheggio pubblico a servizio del polo scolastico. Dopo un confronto con i rappresentanti della Circoscrizione Terza che nel dicembre 2025 aveva espresso parere negativo in merito al PUA e parere positivo sulle opere di urbanizzazione oggetto di pianificazione e in merito all’opera pubblica a contributo di sostenibilità, la delibera è passata tenendo conto delle richieste di integrazioni che la vicesindaca Bissoli ha illustrato alla Giunta e che consistono in adeguamenti che dovranno essere recepiti prima della definitiva approvazione del PUA, in particolare finalizzati alla più ampia fruibilità del parco urbano, sia in termini di maggiori attrezzature, sia in termini di illuminazione, di accoglienza e di definizione dell’ambito, oltre alla previsione di un collegamento ciclopedonale con gli Istituti scolastici del circondario, anche per allegerire il carico di traffico attuale specialmente nell’accompagnamento della popolazione studentesca. L’iter istruttorio, avviato nel 2021, si è concluso con esito favorevole dopo il confronto con gli enti competenti, tra cui il parere positivo del Genio Civile e la verifica delle interferenze con il tracciato ferroviario dell’alta velocità condotta con Rete Ferroviaria Italiana.

Prima dell’approvazione definitiva, il Consiglio comunale dovrà inoltre autorizzare la permuta di 1.300 metri quadrati di aree comunali e private, necessaria per completare l’area a parco.