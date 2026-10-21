Incidenti stradali in citta’

La Polizia Locale è intervenuta questa mattina in quattro sinistri stradali. Poco prima delle 8 lungo via Cardinali, zona pensiline dei bus urbani, una ragazza di 27 anni è stata investita da un autobus di ATV. La giovane era appena scesa da un altro bus.

E’ il secondo episodio che accade in pochi giorni con la stessa dinamica: i pedoni attraversano senza rispettare l’obbligo di utilizzare gli appositi spazi loro riservati sulle strisce, mettendo a repentaglio la loro incolumità. Ferite lievi per la donna trasferita al Polo Confortini di borgo Trento. Si è poi verificato un scontro tra due auto senza feriti in via Ariosto all’angolo di via Fiordiligi poco prima delle 10. Caduta autonoma, invece, alla rotonda di via Unità d’Italia del conducente di una Honda che è rimasto lievemente ferito. Infine alle 11.30 sulla bretellina dello Stadio Bentegodi, una Peugeot ha perso il controllo invadendo l’altra corsia e scontrandosi violentemente con una Cupra Formentor che è stata sbattuta contro il muro di contenimento della tangenziale. Ferito un 40enne, non in modo grave, nonostante il forte urto. Sul posto oltre gli agenti del nucleo infortunistica. È intervenuta anche AMIA che ha provveduto a ripulire la carreggiata dai detriti. Il sinistro è stato completamente videoripreso. Sono 1375 i sinistri rilevati da inizio anno dalla polizia locale di Verona.