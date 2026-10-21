Violenza a Padova, Lazzarini (Lega): Orrore, proteggere potenziali vittime

Roma, 17 ott.

“A Padova è avvenuto un episodio gravissimo: un ragazzo di soli 13 anni è stato vittima di violenza sessuale da parte di un pakistano 40enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine per atti contrari alla pubblica decenza, nonché per minacce e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Di fronte a episodi come questo non può esserci alcuna tolleranza. Chi conosce Padova sa bene quali sono le difficoltà vissute quotidianamente dai cittadini. Come Lega, la sicurezza resta la nostra priorità e continueremo a batterci perché chi commette gravi reati paghi duramente e fino in fondo. Servono pene chiare e severe. Tolleranza zero per chi mette in pericolo l’incolumità pubblica.

Accolgo con favore il tavolo tecnico, annunciato dal sottosegretario Andrea Ostellari, che coinvolgerà i Ministeri della Giustizia, dell’Interno e della Salute, con cui affrontare il tema del trattamento farmacologico di blocco androgino e individuare misure concrete, efficaci e sostenibili per contrastare la recidiva e proteggere le potenziali vittime.

In questo momento di profondo dolore, il primo pensiero va al giovane e alla sua famiglia. Ci tengo inoltre a ringraziare gli agenti delle Squadre Mobili per il loro intervento tempestivo”.

Così Arianna Lazzarini, deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo.