Cortei, Ostellari (Lega): nuovi strumenti contro i violenti di piazza, anche minori

Roma, 19 ott.

“Le violenze che hanno sconvolto diverse città italiane, con decine di feriti tra le forze dell’ordine e i saccheggi nei negozi dei commercianti perbene, sono inaccettabili.

La Lega è pronta a intervenire con nuove norme per fermare i violenti e impedire che le nostre città diventino terreno di guerriglia. Vogliamo introdurre l’arresto obbligatorio e in flagranza differita per i reati più gravi commessi durante le manifestazioni, anche per i minori, ed estendere il fermo preventivo nei confronti dei soggetti pericolosi.

Per i minori stranieri non accompagnati coinvolti in gravi reati proponiamo inoltre procedure accelerate di rimpatrio volontario assistito e ricongiungimento familiare nel Paese d’origine, quando ne ricorrano le condizioni.

Contro i professionisti del caos, la Lega propone anche una garanzia finanziaria per le manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni. Il principio è semplice: chi rompe paga. Non possono essere sempre cittadini e commercianti a pagare il conto delle devastazioni.

Manifestare è un diritto, usare la violenza è un reato. Adulto o minore tu sia.

E chi trasforma le piazze in campi di battaglia deve risponderne”.

Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega.