Ondata di calore, il weekend e’ da bollino rosso

Ancora temperature da bollino rosso, con punte di 38° reali e percepiti previste per domenica 28.

Continua l’ondata di calore che sta investendo Verona, con previsioni di temperature ulteriormente in aumento: dai 37 gradi reali e percepiti di sabato, la temperatura aumenterà ai 38° reali e percepiti di domenica.

Indicazioni del Comune di Verona

E’ consigliato, durante un’ondata di calore, di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 18, e di rinfrescare l’ambiente domestico.

Per la popolazione più anziana, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico. Fondamentale è l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo, quindi bere con regolarità anche se non si sente lo stimolo della sete. Questo vale in particolar modo per chi, suo malgrado, si trova all’aperto nelle ore più calde, turisti compresi.

Per chi non ha con sé dell’acqua fresca né la possibilità di procurarsela, l’Amministrazione ricorda che il territorio comunale è dotato di numerose fontanelle di acqua potabile, circa una quarantina.

Oasi climatiche

L’Ufficio Rete Italiana Città Sane – OMS, in collaborazione con le otto Circoscrizioni in cui è suddiviso il Comune di Verona, pubblica la mappa georeferenziata degli spazi urbani all’aperto e al chiuso nei quali poter trovare sollievo e refrigerio nelle calde giornate estive, le cosiddette “oasi climatiche”.Questa rete è pensata per offrire accoglienza, ristoro e sicurezza soprattutto alle persone più fragili: anziani, bambini, persone con disabilità e chi non ha un’abitazione adeguatamente climatizzata.

Le “Oasi climatiche”, oltre un centinaio, sono state individuate in biblioteche comunali, centri civici, musei, parchi ombreggiati, giardini pubblici attrezzati. In diversi di questi luoghi sono disponibili panchine all’ombra, fontanelle, accesso gratuito all’acqua potabile e locali climatizzati.

Sono consultabili e georeferenziate al seguente link

Vedi anche la mappa georeferenziata delle fontanelle per dissetarsi a Verona.

Oltre alle oasi climatiche, Verona conta 16 centri di comunità, pensati prevalentemente per l’accoglienza e l’intrattenimento delle popolazione anziana, per la maggior parte climatizzati. L’elenco con relativo programma delle attività è disponibile sul sito del Comune al seguente LINK

In particolare, i Centri di Comunità nel mese di luglio ospiteranno due percorsi gratuiti pensati per favorire socialità, partecipazione e benessere personale, offrendo occasioni concrete per stare insieme e mantenersi attivi.

PILLOLE DIGITALI: Tecnologia No Problem

Un ciclo di incontri pratici, in collaborazione con gli Sportelli di Comunità del Comune di Verona, dedicati a chi desidera acquisire maggiore sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Smartphone, internet e applicazioni utili per la vita quotidiana saranno al centro di attività semplici e accessibili a tutti, con la possibilità di fare domande e ricevere supporto personalizzato.

GINNASTICAMENTE: Tieni in forma la memoria

Un percorso basato su giochi, esercizi e attività di gruppo pensati per stimolare memoria, attenzione e concentrazione in un contesto accogliente e informale. Un’occasione per allenare la mente, conoscere nuove persone e trascorrere del tempo in compagnia.

Le attività si svolgeranno nei Centri di Comunità distribuiti nei diversi quartieri della città e sono completamente gratuite.

Per informazioni e prenotazioni: telefono e whatsApp 324 0109861 – E-mail: centridicomunita@gmail.com