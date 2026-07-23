Pedopornografia, il Presidente Stefani: “Grazie alla Procura di Rovigo e alle forze dell’ordine. Reato odioso da contrastare con fermezza”

Venezia, 22 luglio 2026

“Desidero esprimere il mio plauso alla Procura della Repubblica di Rovigo e alle forze dell’ordine per l’importante operazione che ha portato all’arresto in flagranza di due persone indagate per procacciamento e detenzione di ingente materiale pedopornografico – dichiara Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto – Parliamo di reati tra i più odiosi in assoluto, che colpiscono i più vulnerabili e offendono la dignità dell’infanzia. Di fronte a simili crimini non può esserci alcuna tolleranza: è fondamentale che lo Stato continui a perseguirli con determinazione, utilizzando tutti gli strumenti investigativi e giudiziari a disposizione. Rivolgo il mio ringraziamento alla Procura e agli investigatori – insiste Stefani – che hanno condotto l’indagine con professionalità ed efficacia. La tutela dei minori è un dovere che deve unire tutte le istituzioni e l’intera comunità. Il Veneto continuerà a sostenere ogni azione volta a prevenire e contrastare fenomeni così gravi, nella consapevolezza che proteggere i bambini significa difendere il futuro della nostra società”.