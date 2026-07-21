Destinazione di avanzo di amministrazione 2025. Seconda destinazione di oltre 19 milioni per un totale di 35 milioni di euro in favore di opere pubbliche, scuole, cultura e sicurezza

Via libera dalla Giunta alla seconda fase di destinazione dell’avanzo di bilancio 2025. Dopo i primi 15.619.926 euro destinati a fine giugno di quest’anno si aggiungono oggi ulteriori 19.380.300 euro per un complessivo che supera gli oltre 35 milioni di investimento totali.

Fra le voci più rilevanti gli Edifici Monumentali, per un investimento complessivo pari a 5.215.000 euro. Seguono gli Impianti Sportivi, per 2.465.000 euro e l’Edilizia Scolastica, per 2.360.000 euro.

Il Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica assorbe 2.060.100 euro, mentre le Infrastrutture Viarie e Mobilità contano un finanziamento per 1.460.000 euro.

L’Edilizia Civile riceve 1.440.000,00 euro e l’Edilizia Pubblica 1.140.000,00 euro.

“Come preannunciato a giugno procediamo con la seconda delibera di destinazione dell’avanzo di amministrazione con la destinazione di 19.380.000, per 75 opere che coinvolgono 17 direzioni del Comune – spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco –. Si è intervenuti infatti un po’ in tutti i settori e in modo particolare sull’Edilizia monumentale. Cresce la dotazione per l’acquisto di attrezzature di arredo urbano, che passa da 100.000 a 200.000 euro, mentre il contratto di servizio per la manutenzione straordinaria delle aree verdi sale da 150.000 a 350.000 euro. Un pacchetto rilevante di risorse è inoltre destinato al compendio di Forte Santa Caterina. Dopo aver speso i fondi del PNRR si interviene per procedere poi all’apertura vera e propria mettendo più di 1.000.000 di euro. Per la Gran Guardia stanziati 500.000 euro, utili a riqualificata completamente la sala Convegni”.

Tra i lavori di maggior rilievo:

– il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio e nuovi allestimenti per l’Arsenale, destinato a ospitare un museo e una biblioteca;

– interventi diffusi sull’edilizia scolastica, tra cui adeguamenti antincendio, progettazioni e riqualificazioni di diversi plessi cittadini;

– il completamento dell’impianto sportivo Avesani e di altri impianti sportivi, oltre a interventi di efficientamento energetico su edifici comunali;

– la riqualificazione dell’area di Santa Caterina, con nuovi arredi, parapetti e un sistema di videosorveglianza;

– interventi per potenziare servizi nei quartieri come la progettazione della nuova bocciofila a Cadidavid e il proseguimento della riqualificazione dell’Ex scuola di Poiano;

– nuovi investimenti di mobilità sostenibile come la progettazione della ciclabile Saval – San Massimo.

“Una delibera molto importante – evidenzia l’assessore al Coordinamento Lavori pubblici e Progetti complessi Tommaso Ferrari – che consente lo stanziamento di risorse necessarie per la realizzazione di interventi attesi come la riqualificazione della Torre del Mastio di Castelvecchio e il completamento di alcuni poli urbani strategici, come la Palazzina di Comando e la Corte centrale dell’Arsenale, Palazzo Bocca Trezza e l’area di Santa Caterina e di tanti interventi importanti nei quartieri. E’ stato fatto uno sforzo di grande coordinamento tra gli assessori e assessore coinvolte e struttura tecnica per la messa a terra di questi progetti. In particolare, desidero sottolineare l’area di Forte Santa Caterina che rappresenta un altro grande traguardo dell’Amministrazione, che ha provveduto alla completa riqualificazione dell’area che sarà presto restituita alla città”.

Finanziamneti e interventi

Edifici Monumentali

È la categoria più rilevante per importo, con 11 interventi per 5.215.000 euro, pari al 26,9% del totale.

Comprende il lotto 1 del progetto Ars District – Parco dell’Arsenale, con demolizioni, bonifiche e reti tecnologiche (1.160.000 euro), le indagini e la caratterizzazione dei materiali sulle Mura Magistrali e i Ponti Monumentali (190.000 euro), il consolidamento strutturale della Caserma Rossani per la nuova sede del Comando di Polizia Locale (300.000 euro), il riposizionamento dei monitoraggi dell’Anfiteatro Arena in collaborazione con l’Università di Padova (100.000 euro), il restauro della Rondella San Felice sulla Cinta Magistrale (160.000 euro), gli interventi su Palazzo Bocca Trezza nell’ambito del Lotto 2 di Veronetta (150.000 euro), il restauro della Torre del Mastio del Museo di Castelvecchio (2.400.000 euro), la demolizione dell’edificio dell’ex cortile di Santa Marta (175.000 euro), la manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Maria della Pace – Madonna di Campagna (180.000 euro), la manutenzione straordinaria dell’Arena nell’ambito dell’Accordo Quadro 2026/2028, lotto 2 (100.000 euro) e la manutenzione straordinaria degli edifici storici museali (300.000 euro).

Impianti Sportivi

Sette interventi, per un totale di 2.465.000 euro, finanziano la progettazione dei campi sintetici dell’impianto sportivo di via Montelungo (100.000 euro), la riqualificazione dell’area Bocciofila di Cadidavid (80.000 euro), il completamento dei lavori del palazzetto della Spiana (670.000 euro), la riqualificazione dell’impianto sportivo De Stefani (1.005.000 euro), la realizzazione del nuovo edificio dei servizi ricettivi – club house presso il campo sportivo di Quinzano (230.000 euro), la riqualificazione della sotto tribuna dell’impianto polisportivo Avesani (300.000 euro) e, nell’ambito del programma Sport e Periferie 2026, la riqualificazione dell’impianto sportivo Benali Bonomo a San Massimo (80.000 euro).

Edilizia Scolastica

Dieci interventi, per un totale di 2.360.000 euro, interessano gli incarichi professionali per il progetto educativo in natura del Complesso Villa Are, lotto 1 (200.000 euro), l’adeguamento normativo della scuola Cesari (140.000 euro), l’adeguamento elettrico della scuola Uberti (150.000 euro), l’adeguamento della scuola Pacinotti con la realizzazione di locali a uso biblioteca (250.000 euro), le spese tecniche per i servizi di adeguamento normativo (200.000 euro), la riqualificazione della scuola Il Gabbiano (200.000 euro), gli incarichi professionali per la riqualificazione energetica NZEB della scuola L’Aquilone (300.000 euro), l’adeguamento antincendio della scuola Verdi (400.000 euro), la riqualificazione dei serramenti delle scuole Guarino e Villa Cozza (220.000 euro) e l’adeguamento antincendio del nido Filastrocca (300.000 euro).

Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica

La categoria raccoglie 12 interventi per un totale di 2.060.100 euro.

Le risorse finanziano l’acquisto di attrezzature di arredo urbano (200.000 euro) e un contratto di servizio per la manutenzione straordinaria delle aree verdi (350.000 euro).

Una parte consistente è destinata al Forte Santa Caterina, con interventi su parapetti, barriere di protezione e segnaletica inclusiva (183.000 euro), sulla vasca di laminazione (59.000 euro), sull’impianto di irrigazione (72.000 euro), sull’area pic-nic e arredi urbani (46.000 euro), sull’impianto di video sorveglianza (170.000 euro) e sulla fornitura e posa di arredi negli edifici (800.000 euro).

Si aggiungono i lavori del progetto PNRR-PINQUA per il recupero del compendio dell’ex caserma Santa Caterina e del Forte, lotto III (65.000 euro), la fornitura di cartelli per i percorsi benessere (12.000 euro), la messa a dimora di alberature lungo la nuova pista ciclabile di via Preare (50.000 euro) e, nell’ambito del POR FESR 2021-2027, la riqualificazione dell’area di Porta Palio (53.100 euro).

Infrastrutture Viarie e Mobilità

Cinque interventi, per un totale di 1.460.000 euro, riguardano la messa in sicurezza urgente delle piste ciclabili per l’anno 2026 (150.000 euro), la realizzazione della rotonda RFI di via Mattarana (60.000 euro), la nuova passerella ciclo-pedonale sul torrente Valpantena, in corrispondenza dell’ex Ponte di Banda (575.000 euro), la manutenzione e il rifacimento di strade e marciapiedi comunali per l’anno 2026 (600.000 euro) e la realizzazione di marciapiedi in via Forte Tomba, finanziata con avanzo vincolato (75.000 euro).

Edilizia Civile

Sei interventi, per 1.440.000 euro, comprendono la progettazione per l’efficientamento energetico e antincendio del Centro socio-culturale G. Mazzini (90.000 euro), la progettazione per l’ex scuola elementare di Poiano, Circoscrizione 8 (230.000 euro) e le relative opere propedeutiche (170.000 euro), l’efficientamento energetico del Centro Sociale Territoriale con cappotto termico e nuovi serramenti (350.000 euro), l’efficientamento energetico e antincendio del Centro del Saval CST3 (350.000 euro) e le demolizioni d’ufficio finanziate con avanzo vincolato (250.000 euro).

Edilizia Pubblica

Sette interventi, per un totale di 1.140.000 euro, interessano la riqualificazione del Centro Servizi Sociali – Centro Diurno Ca’ Vignal (30.000 euro), la fornitura e posa di un nuovo cancello presso l’ex scuola Da Vinci (20.000 euro), la fornitura di apparecchiature di climatizzazione per Palazzo Barbieri (90.000 euro), la riqualificazione degli impianti di Palazzo Erbisti (50.000 euro), la riqualificazione parziale delle ex scuole Sartori (150.000 euro), la riqualificazione degli impianti di riscaldamento ed elettrici negli edifici comunali (200.000 euro) e la riqualificazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento della Biblioteca civica e di altri impianti (600.000 euro).

SUAP SUEP

Un intervento da 1.000.000 euro, destinato al trattamento e alla sistemazione della documentazione storica, nell’ambito della dematerializzazione delle pratiche edilizie.

Musei

I musei beneficiano di 4 interventi per 685.500 euro. Le risorse riguardano la fornitura di beni mobili e attrezzature per i musei (30.000 euro), gli allestimenti della Palazzina di Comando presso l’Arsenale, destinata a museo e biblioteca (570.000 euro), l’apertura del ponte levatoio del Museo di Castelvecchio (25.500 euro) e l’acquisto di attrezzature per le Cene Stellate (60.000 euro).

Commercio Manifestazioni

Un solo intervento, per 500.000 euro, riguarda la riqualificazione della Gran Guardia, nel particolare la sala Congressi.

Piste Ciclabili

Un solo intervento, per 300.000 euro, riguarda il servizio di progettazione della pista ciclabile tra via Pitagora e via Archimede, in corrispondenza della passerella Camuzzoni.

Sicurezza Aziendale e degli Immobili Comunali

Tre interventi, per 207.000 euro, finanziano il controllo accessi negli edifici comunali (107.000 euro), l’adeguamento dei magazzini della Polizia Municipale presso l’ex Da Vinci (50.000 euro) e nuovi impianti antintrusione nei fabbricati comunali (50.000 euro).

Promozione dei Diritti e Sussidiarietà

Due interventi, per 190.700 euro, riguardano la fornitura di attrezzature per Palazzo Bocca Trezza (185.700 euro) e l’acquisto di un software di gestione per lo stesso immobile (5.000 euro).

Biblioteche

Per le biblioteche sono previsti 2 interventi per 147.000 euro destinati all’acquisto di materiale bibliografico (75.000 euro) e alla fornitura di arredi e materiale per le biblioteche (72.000 euro).

Edilizia Sportiva

Un solo intervento, per 80.000 euro, che riguarda la riqualificazione degli spazi dell’immobile di via Belluzzo.

Cultura, Turismo e Spettacolo

Previsto un solo intervento, per 80.000 euro, riguardante la sostituzione della moquette nella sala del Teatro Camploy.

Programmazione Socio Sanitaria Territoriale

Previsto anche in questo caso un solo intervento, per 50.000 euro, relativo al progetto desTEENazione, con la realizzazione di un box insonorizzato presso l’ex scuola Da Vinci.