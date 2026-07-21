Pesca, dalla Regione 100.000 euro per sostenere la cattura del siluro nel Lago di Garda. Assessore Bond: “Obiettivo ridurre l’impatto della specie invasiva e creare nuove opportunità di mercato per le imprese”

Venezia, 21 luglio 2026

“Come da impegno assunto coi pescatori del Garda, interveniamo su una delle principali criticità che oggi interessano il lago e il suo ecosistema. Il siluro è una specie invasiva che mette sotto pressione la fauna ittica autoctona e altera gli equilibri naturali del lago”.

L’assessore regionale alla pesca Dario Bond annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto di un bando da 100.000 euro a sostegno delle imprese di pesca professionale operanti sul lago di Garda che intendono sviluppare la pesca del siluro, specie alloctona invasiva la cui presenza è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni con ripercussioni sull’equilibrio dell’ecosistema lacustre e sull’attività dei pescatori.

L’intervento è rivolto alle imprese il cui titolare o almeno uno dei soci sia iscritto al Registro dei pescatori professionisti autorizzati a esercitare la pesca professionale nel lago di Garda. Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili, con un massimo di 20.000 euro per impresa, per l’acquisto di attrezzature e dotazioni necessarie alla cattura, conservazione e commercializzazione del siluro. “Abbiamo stanziato 100.000 euro – prosegue Bond – per aiutare le imprese ad acquistare reti specifiche, sistemi di conservazione e tutte le attrezzature necessarie a una pesca che richiede tecniche diverse rispetto a quelle tradizionalmente praticate sul Garda”.

Il siluro rappresenta una risorsa commerciale già consolidata in diversi Paesi dell’Europa centrale, dove le sue carni sono particolarmente apprezzate. La Regione intende favorire lo sviluppo di una filiera dedicata, incentivando la cattura di questa specie e contribuendo al tempo stesso al contenimento della sua diffusione. “L’obiettivo – conclude l’assessore – è duplice: ridurre l’impatto di una specie invasiva sul patrimonio ittico del Garda e creare nuove opportunità di mercato per le imprese venete. Il siluro è una specie invasiva che incide sulla conservazione della fauna ittica autoctona e sugli equilibri ambientali del lago; allo stesso tempo, però, rappresenta una risorsa commerciale apprezzata in diversi mercati europei. Il nostro obiettivo è trasformare questa criticità in un’opportunità di sviluppo per le imprese della pesca professionale”.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Le sovvenzioni saranno concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.