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    Maltempo nel Veronese, aperto il bando da 2 milioni per ripristinare le aziende agricole colpite. Assessori Bond e Ruzza: “Aiutiamo le imprese a ripartire e tutelare il proprio potenziale produttivo”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 21 luglio 2026

    La Regione del Veneto, dopo il parere positivo espresso dalla Commissione consiliare Agricoltura, apre il bando da 2 milioni di euro destinato al ripristino del potenziale produttivo delle aziende agricole colpite dal maltempo che il 1° e 2 settembre 2025 ha interessato 11 Comuni della provincia di Verona.

    Il bando sostiene gli interventi di ripristino di impianti frutticoli, viticoli, olivicoli, vivai e serre danneggiati dall’eccezionale ondata di maltempo nei Comuni di Belfiore, Bovolone, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Salizzole, San Bonifacio e Zevio, per i quali il Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica.

    “Con questo provvedimento – dichiarano gli assessori regionali Dario Bond e Diego Ruzza – mettiamo a disposizione risorse per consentire alle aziende agricole colpite dal maltempo di recuperare pienamente la propria capacità produttiva. Quando un evento atmosferico eccezionale colpisce il territorio, la priorità della Regione è fare in modo che gli imprenditori non vengano lasciati soli e possano tornare a produrre. Ripristinare vigneti, frutteti, oliveti, vivai e strutture serricole è indispensabile per tutelare il lavoro di chi ogni giorno lavora la terra, anche dopo eventi calamitosi che mettono a rischio anni di investimenti e sacrifici”.

    L’intervento dispone di 2 milioni di euro, cui si aggiunge un cofinanziamento regionale di 355.800 euro. Potranno presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli o associati e le cooperative agricole di produzione. Le domande dovranno essere presentate ad Avepa entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando nel BUR.

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