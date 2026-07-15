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    mercoledì 15 Luglio
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    Ondata di calore: chiusura temporanea del secondo, terzo e quarto piano della Casa di Giulietta

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    Vista la ricomparsa delle elevate temperature, per tutelare il personale in servizio e i visitatori, da domani, mercoledì 15 luglio fino al 14 agosto 2026, il secondo, terzo e quarto piano della Casa di Giulietta verranno temporaneamente chiusi al pubblico.

    “Siamo al lavoro per dare una risposta all’esigenza di adeguamento degli impianti termici e di raffrescamento all’interno della Casa di Giulietta. Ricordo che intervenire sul comfort microclimatico in spazi vincolati così circoscritti e ad alta frequentazione è una sfida – rimarca l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. Ma anche una priorità per tutelare il benessere dei visitatori e di chi vi lavora ogni giorno”.

    Rimangono regolarmente accessibili il Cortile e il primo piano della Casa di Giulietta con il balcone e il secondo piano.

    Fino al 30 settembre 2026, chi ha acquistato il biglietto per le date in cui verrà limitato il percorso di visita, avrà diritto a un’agevolazione e potrà visitare la vicina Galleria d’Arte Moderna Achille Forti acquistando il biglietto ridotto.

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