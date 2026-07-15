Svelato il cammino di Rana Verona in CEV Champions League: si parte contro Tours tra l’8 e il 10 dicembre

Lussemburgo, 15.07.2026

La prima avventura in CEV Champions League di Rana Verona può ufficialmente partire: all’European Broadcasting Centre in Lussemburgo si è svolto il sorteggio per la composizione delle cinque Pool della fase a gironi dell’edizione 2026/2027 della massima competizione continentale. La squadra di Coach Soli, che partiva dalla seconda fascia del ranking, è stata inserita nel Gruppo E insieme a Bogdanka LUK Lublin (POL), Tours VB (FRA) e una delle due squadre vincitrici del terzo round preliminare.

L’esordio assoluto nel torneo è in programma tra l’8 e il 10 dicembre in casa contro Tours, mentre tra il 5 e il 7 gennaio andrà in scena il secondo impegno della Pool sul campo della formazione che uscirà dal turno di qualificazione. Il calendario, poi, proseguirà nei giorni 19-21 gennaio tra le mura amiche contro Lublin, tra il 26 e il 28 gli scaligeri ospiteranno la squadra vincitrice del preliminare, mentre tra il 9 e l’11 febbraio si giocherà in trasferta in Francia a Tours. Infine, l’ultimo appuntamento della prima fase si svolgerà il 17 febbraio in terra polacca contro il Lublin.

Di seguito il calendario completo della Pool E:

1ª giornata – 8/10 dicembre 2026

Rana Verona – Tours VB

2ª giornata – 5/7 gennaio 2027

Squadra vincitrice 3° turno preliminare – Rana Verona

3ª giornata – 19/21 gennaio 2027

Rana Verona – Bogdanka LUK Lublin

4ª giornata – 26/28 gennaio 2027

Rana Verona – Squadra vincitrice 3° turno preliminare

5ª giornata – 9/11 febbraio 2027

Tours VB – Rana Verona

6ª giornata – 17 febbraio 2027

Bogdanka LUK Lublin – Rana Verona