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    mercoledì 15 Luglio
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    Allerta arancione. Possibili fenomeni temporaleschi intensi con forti raffiche di vento e grandine nelle prossime ore, da giovedì temperature in calo

    Meteo verona 1 Min Read

    La Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un’allerta arancione, con instabilità in aumento nel corso del pomeriggio di oggi e probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì.

    Previsti fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate).

    Per questo motivo la cittadinanza è invitata a mantenere alta l’attenzione durante il periodo di allerta: in caso di maltempo è importante evitare sottopassi e aree soggette ad allagamento e non sostare all’aperto sotto gli alberi durante i temporali.

    Giovedì previsione di allerta gialla, con rischio idrogeologico temporali intensi che potrebbero verificarsi nel corso delle prime ore della giornata.

    Venerdì tempo variabile, con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi, con possibile estensione anche alla pianura.

    Da giovedì lieve diminuzione delle temperature, con massima percepita sui 35 gradi. 

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