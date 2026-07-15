Allerta arancione. Possibili fenomeni temporaleschi intensi con forti raffiche di vento e grandine nelle prossime ore, da giovedì temperature in calo

La Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un’allerta arancione, con instabilità in aumento nel corso del pomeriggio di oggi e probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì.

Previsti fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate).

Per questo motivo la cittadinanza è invitata a mantenere alta l’attenzione durante il periodo di allerta: in caso di maltempo è importante evitare sottopassi e aree soggette ad allagamento e non sostare all’aperto sotto gli alberi durante i temporali.

Giovedì previsione di allerta gialla, con rischio idrogeologico temporali intensi che potrebbero verificarsi nel corso delle prime ore della giornata.

Venerdì tempo variabile, con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi, con possibile estensione anche alla pianura.

Da giovedì lieve diminuzione delle temperature, con massima percepita sui 35 gradi.