Rana Verona dà battaglia al Palapanini, ma vince Modena

Modena, 25.02.2026

Una Rana Verona incerottata, con quattro giocatori indisponibili a causa dello streptococco, onora al meglio l’ultimo appuntamento della Regular Season, ma è la Valsa Group Modena ad avere la meglio per 3 a 1 al PalaPanini. La squadra di Coach Soli, che si presentava già con la certezza di uno storico secondo posto al termine della prima fase della stagione, dà battaglia in tutti i set, tre dei quali terminati ai vantaggi, ma non riesce a strappare punti. Al debutto da titolare in maglia scaligera, Gironi va a segno 14 volte, Sani ne fa 17. In doppia cifra pure Nedeljkovic (11). Ora la testa va subito alla Semifinale di Supercoppa, in programma sabato a Trieste contro Civitanova.

Coach Soli deve fare i conti con le assenze e nel sestetto iniziale si affida a Planinsic in cabina di regia con Gironi a completare la diagonale principale. In banda Sani affianca capitan Mozic, con la coppia Vitelli-Nedeljkovic al centro e D’Amico come libero.

Il match si apre con i muri stampati da Nedeljkovic e Gironi su Porro, poi i locali rimettono in equilibrio con l’ace di Buchegger (2-2). Sani entra in serie al servizio e trova il corridoio giusto per il 2-5. Poi Sanguinetti punisce sia in attacco che in battuta, prima del sorpasso firmato Davyskiba col mani-out (7-6). Verona torna avanti con i colpi firmati Sani, bravo a sfruttare due palle vaganti (9-11). Grande ricezione di D’Amico e intesa vincente Planinsic-Nedeljkovic: gli scaligeri restano sopra di due (11-13). Modena recupera e rimette la testa davanti, guadagnando due lunghezze di vantaggio con l’ace di Buchegger (20-18). Tizi-Oualou va di secondo tocco e manda i suoi sul 23-20. Gironi annulla due set point dai nove metri, ma Modena chiude sul 25-23.

Mozic dà il via al secondo parziale, poi Sani piazza dai nove metri per il momento 1-3. Gli ospiti provano a staccarsi, la compagine locale accorcia con Davyskiba, ma Gironi incrocia bene, seguito dal mani-out di Sani (6-10). Nedeljkovic colpisce da posto tre, poi blocca Davyskiba e tiene i suoi sopra di tre (10-13). Entra Cortesia al servizio e mette in difficoltà la ricezione avversaria, con Sani che tira in diagonale per il 14-18. Modena cerca di ridurre il gap, Sani sceglie la precisione e tiene i quattro, così come la diagonale stretta di Gironi (17-21). Mati ferma Glatz e Modena accorcia a meno uno (21-22). Verona regge e chiude la frazione con Cortesia (23-25).

Ritmi intensi anche in avvio di terzo, con Nedeljkovic che replica alla parallela di Buchegger, mentre Cortesia chiude un lungo scambio (4-4). Poi l’opposto austriaco mura Sani, mentre Mati timbra l’ace del 9-6. Verona non demorde e recupera terreno, tornando a meno con il colpo targato Gironi (10-9). Il sorpasso arrivata con l’ace di Nedeljkovic (11-12). Glatz passa, ma Davyskiba spara forte e gli emiliani rimettono la faccia avanti (14-13). Mati è ancora decisivo dai nove metri: Modena allunga sul 18-15. Tizi-Oulaou prima sorprende con un tocco di seconda, poi spara forte in battuta per il 23-19. Cortesia blocca Mati e tiene a galla i suoi, poi mette giù la palla anche dal centro. Verona annulla tre set point, ma i locali mettono il sigillo ai vantaggi (26-24).

Sani apre i giochi nella quarta frazione, Modena risponde con il muro di Mati: inizio di batti a ribatti, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. L’intensità è alta e Sani chiude un rally prolungato con un lungolinea preciso (8-9). Mati ferma sotto rete Nedeljkovic, che si rifà subito con un gran primo tempo (11-11). Modena, però, prova a scappare e con la diagonale di Porro guadagna quattro punti di vantaggio (15-11). Glatz sfrutta bene due palloni e suona la carica ai suoi, ma Sanguinetti non sbaglia da posto tre e rimanda di nuovo avanti di cinque i canarini (19-14). Sani trova l’ace e prova a riaprire i giochi (21-18). Modena, però, tiene le distanze e chiude il match sul 3 a 1.

TABELLINO

Valsa Group Modena-Rana Verona 3–1 (25-23; 23-25; 26-24; 25-21)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Buchegger 12, Porro 15, Davyskiba 14, Sanguinetti 11, Mati 9, Perry (L), Giraudo, Ikhbayri 1, Bento, Massari, Denina, Tauletta, Federici (L). All. Giuliani

Rana Verona: Planinsic, Gironi 14, Mozic 4, Sani 17, Nedeljkovic 11, Vitelli, D’Amico (L), Christenson, Bonisoli, Cortesia 4, Glatz 5. All. Soli

Arbitri: Curto, Pozzato, Jacobacci

Addetto Videocheck: Rossi

Durata set: 26’; 29’; 30’; 27’; totale: 1h52’

Attacco: Valsa Group Modena 51%; Rana Verona 50%

Ricezione: Valsa Group Modena 39%; Rana Verona 33%

Ace: Valsa Group Modena 10; Rana Verona 6

Muri: Valsa Group Modena 10; Rana Verona 4

MVP: Pardo Mati

Spettatori: 3893

Damiano Beltotto