Ready to start: si apre ufficialmente la stagione del movimento pallavolistico veronese

    Presentate le 30 squadre scaligere maschili e femminili dalla Serie D alla Serie A

    Dopo un’estate di emozioni con le nazionali, scatta l’ora delle compagini pallavolistiche veronesi. Si è aperta con l’evento “Ready to start 2025/2026” la nuova stagione sportiva delle 30 squadre scaligere iscritte ai campionati nazionali e regionali, dalla Serie D alla Serie A, presentate ufficialmente al Teatro Ferrarini di Villafranca.

    Un momento di aggregazione, confronto e condivisione, alla quale hanno preso parte dirigenti, tecnici, atleti e rappresentanti delle istituzioni, per approfondire e conoscere i progetti e le attività in programma per la nuova stagione, offrendo una panoramica sulle prospettive del movimento locale, in ampia e continua crescita.

    Queste le squadre che hanno preso parte all’evento:

    Serie A1 Maschile
    • Rana Verona

    Serie B1 Femminile
    • ISUZU Cerea
    • Smapiù Arena Volley
    • Orotig Ara Sport Peschiera

    Serie B2 Femminile
    • Peloso Infissi Planet Volley
    • Marmi Lanza Zevio

    Serie B Maschile
    • Arredo Park Dual Caselle
    • Volley Veneto Bardolino

    Serie C Femminile
    • Pall. Antares B. Roma
    • Zanolli Intrepida Volley
    • CCE Virtus Volley
    • Alit Locara
    • Arenavolley Team
    • Spakka Volley
    • Technodomus Group Srl

    Serie C Maschile
    • Libertas Montorio
    • Pallavolo Zevio
    • Dual Volley
    • Pluvitec Volley Legnago
    • Verona Volley

    Serie D Femminile
    • Silitex Sabbionese
    • Iper Volley
    • Redskins Cavaion
    • Sitta Arena Volley Team
    • Volley Belladelli
    • E&Z Palazzolo
    • Autocestaro Volley Isola
    • Alfa Volley

    Serie D Maschile
    • Valpantena Viva
    • Clim Air Volley Isola

    “READY TO START non è solo un evento celebrativo, ma il simbolo di quanto la pallavolo veronese sia unita e ambiziosa – spiega il Presidente FIPAV Verona, Federico Ceschi -. Portare in campo 30 squadre, dalla Serie regionale fino alla Serie A, è il frutto del lavoro costante di società serie e competenti. Verona si conferma un territorio ricco di talento e di entusiasmo. La nuova stagione si apre sotto i migliori auspici: vogliamo continuare a crescere insieme, promuovendo i valori di questo sport e rafforzando i legami della nostra comunità pallavolistica”.

    All’evento presenti Federico Ceschi, Presidente Fipav Verona, il consigliere nazionale della Fipav Stefano Bianchini, il Sindaco di Villafranca, il referente CONI Alberto Michetti e Marco Valbusa, centrale di Verona Volley e della nazionale italiana U21, che ha mostrato la medaglia d’argento conquistata quest’estate ai mondiali di categoria.

    La serata si è confermata un’occasione significativa non solo per presentare le squadre, ma anche per ribadire la centralità del movimento pallavolistico veronese nel panorama regionale e nazionale. La crescita del movimento passa dalla valorizzazione delle giovani promesse, dal rafforzamento delle collaborazioni tra le società e dal mantenimento di elevati standard tecnici e organizzativi. Con “Ready to Start”, Verona ha ufficialmente acceso i riflettori sulla stagione 2025/2026, pronta a vivere una nuova annata di grande pallavolo.

