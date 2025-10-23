Ready to start: si apre ufficialmente la stagione del movimento pallavolistico veronese

Presentate le 30 squadre scaligere maschili e femminili dalla Serie D alla Serie A

Dopo un’estate di emozioni con le nazionali, scatta l’ora delle compagini pallavolistiche veronesi. Si è aperta con l’evento “Ready to start 2025/2026” la nuova stagione sportiva delle 30 squadre scaligere iscritte ai campionati nazionali e regionali, dalla Serie D alla Serie A, presentate ufficialmente al Teatro Ferrarini di Villafranca.

Un momento di aggregazione, confronto e condivisione, alla quale hanno preso parte dirigenti, tecnici, atleti e rappresentanti delle istituzioni, per approfondire e conoscere i progetti e le attività in programma per la nuova stagione, offrendo una panoramica sulle prospettive del movimento locale, in ampia e continua crescita.

Queste le squadre che hanno preso parte all’evento:

Serie A1 Maschile

• Rana Verona

Serie B1 Femminile

• ISUZU Cerea

• Smapiù Arena Volley

• Orotig Ara Sport Peschiera

Serie B2 Femminile

• Peloso Infissi Planet Volley

• Marmi Lanza Zevio

Serie B Maschile

• Arredo Park Dual Caselle

• Volley Veneto Bardolino

Serie C Femminile

• Pall. Antares B. Roma

• Zanolli Intrepida Volley

• CCE Virtus Volley

• Alit Locara

• Arenavolley Team

• Spakka Volley

• Technodomus Group Srl

Serie C Maschile

• Libertas Montorio

• Pallavolo Zevio

• Dual Volley

• Pluvitec Volley Legnago

• Verona Volley

Serie D Femminile

• Silitex Sabbionese

• Iper Volley

• Redskins Cavaion

• Sitta Arena Volley Team

• Volley Belladelli

• E&Z Palazzolo

• Autocestaro Volley Isola

• Alfa Volley

Serie D Maschile

• Valpantena Viva

• Clim Air Volley Isola

“READY TO START non è solo un evento celebrativo, ma il simbolo di quanto la pallavolo veronese sia unita e ambiziosa – spiega il Presidente FIPAV Verona, Federico Ceschi -. Portare in campo 30 squadre, dalla Serie regionale fino alla Serie A, è il frutto del lavoro costante di società serie e competenti. Verona si conferma un territorio ricco di talento e di entusiasmo. La nuova stagione si apre sotto i migliori auspici: vogliamo continuare a crescere insieme, promuovendo i valori di questo sport e rafforzando i legami della nostra comunità pallavolistica”.

All’evento presenti Federico Ceschi, Presidente Fipav Verona, il consigliere nazionale della Fipav Stefano Bianchini, il Sindaco di Villafranca, il referente CONI Alberto Michetti e Marco Valbusa, centrale di Verona Volley e della nazionale italiana U21, che ha mostrato la medaglia d’argento conquistata quest’estate ai mondiali di categoria.

La serata si è confermata un’occasione significativa non solo per presentare le squadre, ma anche per ribadire la centralità del movimento pallavolistico veronese nel panorama regionale e nazionale. La crescita del movimento passa dalla valorizzazione delle giovani promesse, dal rafforzamento delle collaborazioni tra le società e dal mantenimento di elevati standard tecnici e organizzativi. Con “Ready to Start”, Verona ha ufficialmente acceso i riflettori sulla stagione 2025/2026, pronta a vivere una nuova annata di grande pallavolo.