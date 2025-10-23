Ready to start: si apre ufficialmente la stagione del movimento pallavolistico veronese

Presentate le 30 squadre scaligere maschili e femminili dalla Serie D alla Serie A
Dopo un’estate di emozioni con le nazionali, scatta l’ora delle compagini pallavolistiche veronesi. Si è aperta con l’evento “Ready to start 2025/2026” la nuova stagione sportiva delle 30 squadre scaligere iscritte ai campionati nazionali e regionali, dalla Serie D alla Serie A, presentate ufficialmente al Teatro Ferrarini di Villafranca.
Un momento di aggregazione, confronto e condivisione, alla quale hanno preso parte dirigenti, tecnici, atleti e rappresentanti delle istituzioni, per approfondire e conoscere i progetti e le attività in programma per la nuova stagione, offrendo una panoramica sulle prospettive del movimento locale, in ampia e continua crescita.
Queste le squadre che hanno preso parte all’evento:
Serie A1 Maschile
• Rana Verona
Serie B1 Femminile
• ISUZU Cerea
• Smapiù Arena Volley
• Orotig Ara Sport Peschiera
Serie B2 Femminile
• Peloso Infissi Planet Volley
• Marmi Lanza Zevio
Serie B Maschile
• Arredo Park Dual Caselle
• Volley Veneto Bardolino
Serie C Femminile
• Pall. Antares B. Roma
• Zanolli Intrepida Volley
• CCE Virtus Volley
• Alit Locara
• Arenavolley Team
• Spakka Volley
• Technodomus Group Srl
Serie C Maschile
• Libertas Montorio
• Pallavolo Zevio
• Dual Volley
• Pluvitec Volley Legnago
• Verona Volley
Serie D Femminile
• Silitex Sabbionese
• Iper Volley
• Redskins Cavaion
• Sitta Arena Volley Team
• Volley Belladelli
• E&Z Palazzolo
• Autocestaro Volley Isola
• Alfa Volley
Serie D Maschile
• Valpantena Viva
• Clim Air Volley Isola
“READY TO START non è solo un evento celebrativo, ma il simbolo di quanto la pallavolo veronese sia unita e ambiziosa – spiega il Presidente FIPAV Verona, Federico Ceschi -. Portare in campo 30 squadre, dalla Serie regionale fino alla Serie A, è il frutto del lavoro costante di società serie e competenti. Verona si conferma un territorio ricco di talento e di entusiasmo. La nuova stagione si apre sotto i migliori auspici: vogliamo continuare a crescere insieme, promuovendo i valori di questo sport e rafforzando i legami della nostra comunità pallavolistica”.
All’evento presenti Federico Ceschi, Presidente Fipav Verona, il consigliere nazionale della Fipav Stefano Bianchini, il Sindaco di Villafranca, il referente CONI Alberto Michetti e Marco Valbusa, centrale di Verona Volley e della nazionale italiana U21, che ha mostrato la medaglia d’argento conquistata quest’estate ai mondiali di categoria.
La serata si è confermata un’occasione significativa non solo per presentare le squadre, ma anche per ribadire la centralità del movimento pallavolistico veronese nel panorama regionale e nazionale. La crescita del movimento passa dalla valorizzazione delle giovani promesse, dal rafforzamento delle collaborazioni tra le società e dal mantenimento di elevati standard tecnici e organizzativi. Con “Ready to Start”, Verona ha ufficialmente acceso i riflettori sulla stagione 2025/2026, pronta a vivere una nuova annata di grande pallavolo.