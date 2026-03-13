Coach Soli presenta gara 2 dei quarti play off contro Milano

Verona, 13.03.2026

Prosegue la serie dei Quarti di Finale Play Off con il secondo appuntamento del confronto tra Rana Verona e Allianz Milano. Gli scaligeri scenderanno in campo domenica alle 19.00 all’Allianz Cloud e in prossimità del match è intervenuto in conferenza stampa Coach Fabio Soli.

Queste le sue parole: “Su che Milano troveremo non dipende da noi. Forse in Gara 1 avevano in testa l’obiettivo di passare il turno di Challenge Cup e qualche energia l’hanno spesa altrove. Certamente mi aspetto qualcosa di diverso in casa loro, perché hanno chiuso agevolmente la semifinale di coppa. E prevedo che ci sia Cachopa in campo per tutta la partita, garantendo così un livello di pallavolo più alto. Tuttavia, dobbiamo pensare a quello che succede dal nostro lato del campo. Dobbiamo attendersi una gara più dura e complicata rispetto al primo impegno, ma che rientra nelle nostre possibilità. Sarà una partita da aggredire dal primo pallone, costruendo la migliore pallavolo possibile, perché abbiamo la volontà di andare in casa loro per vincere, ma per farlo serviranno tante cose buone. Abbiamo ora recuperato da qualche acciacco fisico che ci ha un po’ limitato nelle ultime settimane, ma abbiamo bisogno di spingere tanto per presentarci a Milano con la testa giusta”.