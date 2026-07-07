Riqualificazione di strade e marciapiedi: messe in campo nuove risorse

Previsto uno stanziamento di 1,3 milioni euro finanziato con fondi propri. Gli interventi interesseranno, tra le altre, la bretella T4-T9 (Tangenziale Nord), via Legnago, via Cristoforo Colombo, via Luigi Dal Cero, via della Meccanica e altre vie della zona Zai-Bassona, via Leon Pancaldo, corso Venezia (strada e marciapiede), via Unità d’Italia, via Centro (strada e marciapiede), i marciapiedi di piazza Risorgimento, viale del Lavoro, viale del Piave, stradone Santa Lucia e via Palazzina

La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Quadro Esigenziale relativo alla manutenzione e al rifacimento di strade e marciapiedi di competenza della Direzione Strade per l’anno 2026, portando lo stanziamento complessivo da 700.000 a 1.300.000 euro, IVA compresa, finanziato con fondi propri dell’amministrazione comunale. L’incremento, reso possibile da nuove disponibilità finanziarie proprie dell’Ente, si inserisce nell’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e dell’Elenco annuale 2026, che dovrà ora essere sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

“La rete viaria principale di competenza comunale – spiega l’assessore alle Strade, Federico Benini – si estende su una superficie complessiva molto ampia tra strade e marciapiedi: ipotizzando un ciclo di rifacimento del manto bitumato ogni dieci anni, servirebbero circa 2,6 milioni di euro l’anno per garantirne il completo rinnovamento. Lo stanziamento approvato consentirà quindi di intervenire in via prioritaria sui tratti individuati come più urgenti”.

L’intervento punta a fronteggiare le criticità in cui versano numerosi tratti della rete viaria comunale. Le lavorazioni previste riguardano sia la sede stradale – chiusura delle buche, scavi e trattamento dei sottofondi, fresatura e bitumatura a caldo, sistemazione delle isole spartitraffico e delle pavimentazioni in porfido, ripristino della segnaletica orizzontale – sia i marciapiedi, con la sostituzione dei cordoli danneggiati o mancanti, la posa di nuovi massetti in calcestruzzo, la riparazione delle pavimentazioni in pietra e porfido e l’adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi interesseranno, tra le altre, la bretella T4-T9 (Tangenziale Nord), via Legnago, via Cristoforo Colombo, via Luigi Dal Cero, via della Meccanica e altre vie della zona Zai-Bassona, via Leon Pancaldo, corso Venezia (strada e marciapiede), via Unità d’Italia, via Centro (strada e marciapiede), i marciapiedi di piazza Risorgimento, viale del Lavoro, viale del Piave, stradone Santa Lucia e via Palazzina.