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    Morte di Umberto Bossi, Pressi (Stefani Presidente): “perdiamo il nostro papà. In consiglio regionale un convegno per ricordarlo”

    Politica Veneto 1 Min Read
    VENEZIA 10-12-2025. PALAZZO FERRO FINI. UFFICIO STAMPA. I NUOVI CONSIGLIERI ELETTI. NELLA FOTO: IL CONSIGLIERE MATTEO PRESSI.

    “Con la morte di Umberto Bossi, noi donne e uomini della Lega, perdiamo il nostro papà. Il sogno dell’autonomia della nostra Regione, tema oggi al centro dell’agenda politica, è cresciuto grazie all’intuizione di Bossi di riunire sotto un’unica federazione i movimenti autonomisti che, fin dalla fine degli anni ’70, sono sorti nel nord Italia. Il mio impegno, per onorarne la memoria, è quello di promuovere nei prossimi mesi, nella sede del Consiglio regionale, un convegno dedicato alla figura di Umberto Bossi come leader politico, evidenziando il suo contributo al rinnovamento della politica italiana”, così in una nota il Consigliere regionale Matteo Pressi, capogruppo della Lista Stefani a Palazzo Ferro-Fini.

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