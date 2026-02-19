Veneto, Gruppo consiliare di Forza Italia: “Da Valdegamberi attacco violento e sconclusionato al Vicepremier e Ministro Tajani. La Lega prenda le distanze”

Venezia 19 febbraio

“Da Valdegamberi attacco violento e fuori luogo al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su bandiere e inni degli atleti paralimpici russi e bielorussi, assieme al collega di FdI Andrea Abodi, ha espresso la posizione del Governo italiano guidato da Giorgia Meloni. La Lega prenda le distanze dal suo consigliere regionale”.

Lo dichiara il gruppo consiliare regionale del Veneto di Forza Italia, con il capogruppo Alberto Bozza, e i consiglieri Jacopo Maltauro e Mirko Patron.

“E’ grave che un esponente regionale che fa parte di un partito alleato e forza di Governo come la Lega, usi parole di questa violenza contro il Vicepremier e Ministro degli Esteri. Valdegamberi, con demagogia da due soldi, confonde appositamente le acque e i piani, quello politico internazionale e quello sportivo, perché nessuno mette in discussione la partecipazione di atleti russi o bielorussi, qui si tratta di voler evitare, attraverso inni e bandiere, che i Giochi diventino palco e megafono di Paesi che da quattro anni massacrano il popolo ucraino, popolo cui Forza Italia ribadisce sostegno e solidarietà. Valdegamberi, oltretutto, per tornaconto della sua retorica strumentalizza in modo becero la disabilità degli atleti. Il suo è un attacco volgare e sconclusionato. Valdegamberi parla di vergogna riferendosi a Tajani, ma qui l’unico che si deve vergognare è proprio Valdegamberi”.