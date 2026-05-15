Bozza (Forza Italia): “Dalla Regione 11 milioni di euro per il comparto vitivinicolo destinati alla promozione nei mercati esteri”

Venezia 14 maggio 2026

“Dalla Regione Veneto 11 milioni di euro destinati al comparto vitivinicolo per la promozione nei mercati esteri. Un sostegno concreto per aiutare consorzi di tutela e aziende a sviluppare nuovo export”.

Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, componente della commissione Agricoltura, che oggi ha dato il via libera alla delibera di giunta sull’intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione nei Paesi terzi, con la quale la Regione dirotta e mette a bando 11 milioni di euro di fondi europei 2026-27 per l’attività di formazione e comunicazione di aziende e consorzi di tutela vitivinicoli nei Paesi extra Ue. Presto la delibera sarà adottata dalla giunta, che poi aprirà il bando (che si chiuderà il 15 luglio).

Per Bozza “oggi più che mai è importante aiutare le aziende vitivinicole in progettualità di espansione, vista la complessità del quadro geopolitico, che ricade anche nell’economia e nell’export, e i dazi americani”.

“Si tratta di un’opportunità importante perché storicamente tutte le domande ammesse hanno avuto accesso al contributo. Come ho sottolineato durante la recente tavola rotonda che ho organizzato a Vinitaly 2026, l’apertura a nuovi mercati esteri e l’esplorazione di nuove opportunità rappresentano una strategia fondamentale per superare le criticità e questo bando va in quella direzione”.