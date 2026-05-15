Giornata mondiale ipertensione. Sabato 16, misurazione della pressione in Bra’

Circa il 30% degli italiani non sa di averla alta, in aumento fra i giovani

Verona, 14 maggio 2026

Sabato 16 maggio, i medici dell’Azienda ospedaliera saranno in piazza Bra’ per la misurazione gratuita della pressione arteriosa. Dalle 9 alle 13, allo stand verranno dati anche consigli di prevenzione e corretti stili di vita.

Sono le Uoc Medicina generale C, diretta dal prof Luca Dalle Carbonare, e Medicina generale B, diretta dalla prof.ssa Simonetta Friso, a organizzare l’iniziativa di sensibilizzazione, in occasione della 22a Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa che ricorre il 17 maggio.

La malattia. Quando la misurazione della pressione arteriosa a riposo eguaglia o supera i 140mmHg per la massima e i 90mmHg per la minima, significa che è alta e potrebbe trattarsi di ipertensione. L’ipertensione arteriosa è caratterizzata da un’elevata pressione del sangue nelle arterie, determinata sia dalla quantità di sangue pompata dal cuore che dalla resistenza delle arterie al flusso del sangue. Questa condizione rappresenta una delle principali cause per le malattie cardiovascolari, come infarto o ictus, ma anche insufficienza renale. Nella maggior parte dei pazienti rimane sconosciuta la causa dell’elevazione pressoria, mentre sono noti alcuni fattori che aumentano le possibilità di diventare ipertesi, come l’età, la familiarità, l’eccessivo consumo di sale, l’obesità o il sovrappeso.

L’incidenza in aumento fra i giovani. In Italia ci sono circa 15 milioni di ipertesi, ma la cifra potrebbe anche crescere perché il 30% degli italiani ha valori elevati ma non lo sa perché non la misura con regolarità. E’ in aumento anche tra bambini e adolescenti, per circa il 10%, a causa dal concomitante incremento dell’obesità.

I regolari controlli sono importanti anche per altri due motivi: il 25% di pazienti che assumono farmaci anti ipertensivi non presentano valori pressori ben controllati; non sempre è regolare l’aderenza e la persistenza alla terapia anti ipertensiva che invece non va mai sospesa o modificata senza il parere del medico.

Prevenzione e misurazione. Per prevenire l’insorgenza dell’ipertensione arteriosa è importante uno stile di vita sano con una dieta a ridotto consumo di sale e bevande alcoliche, attività fisica giornaliera, il controllo del peso e non fumare. Consigliata anche la misurazione a casa in modo abituale per cogliere da subito i primi segnali dell’aumento. Per misurare la pressione bastano pochi minuti e poche semplici azioni. Dopo essersi seduti a riposo da almeno 5 minuti, eseguire due misurazioni consecutive con un apparecchio di dimensioni adeguate al proprio braccio.

Giornata mondiale contro l’ipertensione. L’obbiettivo della Giornata è di rendere la popolazione più consapevole sulla prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia. A farlo sono i 124 Centri ed Ambulatori italiani accreditati dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, come quello veronese nelle due Uoc del policlinico di Borgo Roma.

Gli specialisti presenti in piazza Bra’ saranno i medici: Luigi Marzano, Sara Bonafini, Cristiano Fava, Francesca Pizzolo e Luigi Fondrieschi.