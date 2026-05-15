Papa Leone XIV alla Sapienza: “La conoscenza sia inclusione e pace” – Il CNDDU rilancia il ruolo educativo dei diritti umani tra giovani, dialogo e responsabilità sociale

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con particolare attenzione e interesse la visita di Papa Leone XIV presso Sapienza Università di Roma, un evento che assume un forte valore simbolico e culturale in un tempo storico attraversato da profonde tensioni sociali, conflitti armati, crisi educative e disorientamento generazionale.

Le parole rivolte agli studenti dal Pontefice – “chi ricerca la verità, alla fine cerca Dio” – non possono essere lette esclusivamente in chiave religiosa, ma rappresentano un richiamo universale alla responsabilità etica della conoscenza, al ruolo civile dell’università e alla necessità di restituire alla formazione una dimensione autenticamente umana e comunitaria.

In una società nella quale il sapere rischia spesso di trasformarsi in competizione esasperata, performance e selezione sociale, il messaggio lanciato alla comunità universitaria romana appare di straordinaria attualità: la cultura non può diventare strumento di esclusione o privilegio, ma deve essere occasione di emancipazione, inclusione e costruzione della pace.

Particolarmente significativa è risultata la risposta degli studenti, molti dei quali hanno interpretato la visita non come semplice evento mediatico, ma come momento di ascolto e riconoscimento del proprio disagio, delle proprie speranze e della necessità di figure adulte credibili. Le testimonianze raccolte evidenziano una generazione tutt’altro che apatica: i giovani cercano parole autentiche, orizzonti di senso, luoghi di confronto e riferimenti morali capaci di orientare il loro percorso umano e professionale.

Il CNDDU ritiene estremamente importante il passaggio del discorso di Leone XIV dedicato al rapporto tra guerra, nuove tecnologie e responsabilità etica della ricerca scientifica. L’affermazione “non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza” rappresenta una presa di posizione netta contro la normalizzazione culturale della guerra e contro la progressiva militarizzazione delle economie e delle coscienze.

In tale prospettiva, appare centrale anche il richiamo alla tutela della dignità umana nei contesti di crisi internazionale, con particolare riferimento al corridoio umanitario universitario aperto per studenti provenienti dalla Striscia di Gaza, iniziativa apprezzata pubblicamente dal Pontefice durante l’incontro con la comunità accademica.

Il CNDDU sottolinea come il mondo della scuola e dell’università debba oggi assumersi il compito di contrastare quella che lo stesso Papa ha definito “l’inquinamento della ragione”, cioè la diffusione di linguaggi aggressivi, polarizzazioni ideologiche, individualismo competitivo e indifferenza verso il dolore umano. Educare ai diritti umani significa infatti educare al pensiero critico, alla memoria storica, al dialogo interculturale e alla capacità di riconoscere l’altro come persona e non come avversario.

La visita alla Sapienza restituisce inoltre centralità alla funzione sociale delle istituzioni educative: non semplici luoghi di trasmissione del sapere tecnico, ma laboratori di cittadinanza democratica e di costruzione della pace. In questo senso, il dialogo tra università, società civile e istituzioni religiose può rappresentare una risorsa importante, purché fondato sul rispetto reciproco, sul pluralismo e sulla promozione dei diritti fondamentali.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che le riflessioni emerse durante questa giornata possano tradursi in azioni concrete: maggiori investimenti nell’istruzione, sostegno psicologico alle giovani generazioni, programmi educativi orientati alla pace, alla cooperazione internazionale e all’uso etico delle nuove tecnologie.

In un tempo in cui molti giovani si sentono smarriti o ridotti “a numeri e algoritmi”, come denunciato dal Pontefice, la scuola e l’università devono tornare ad essere luoghi nei quali ciascuno possa sentirsi riconosciuto nella propria dignità e incoraggiato a costruire il futuro con responsabilità, coscienza critica e speranza.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU