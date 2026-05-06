Dibattito su bocciature e promozioni facili: proposto un nuovo modello di valutazione educativa trasformativa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, intende richiamare l’attenzione della comunità istituzionale e scolastica sul valore civico, educativo e sociale di una memoria che non può esaurirsi nella dimensione commemorativa.

L’evento sismico che colpì il Friuli rappresenta una delle più gravi tragedie del Novecento italiano, non solo per l’elevato numero di vittime e per l’impatto devastante sul territorio, ma anche per le profonde conseguenze sociali ed economiche che ne derivarono. Interi centri abitati furono distrutti, migliaia di persone furono costrette ad abbandonare le proprie case, e un tessuto comunitario già fragile si trovò improvvisamente esposto a una condizione di estrema vulnerabilità.

In tale contesto, la successiva ricostruzione assunse un significato che travalica la dimensione tecnica e infrastrutturale, configurandosi come un processo complesso di rigenerazione civile. Il cosiddetto “modello Friuli” si affermò come esperienza di riferimento a livello nazionale per la capacità di coniugare efficacia amministrativa, partecipazione delle comunità locali e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Esso evidenziò come una risposta coordinata e orientata al bene comune possa contribuire a rafforzare la coesione sociale e a promuovere condizioni di sviluppo duraturo.

Tale esperienza, tuttavia, non può essere assunta come elemento di autocelebrazione, ma deve essere letta in una prospettiva critica e prospettica. A distanza di cinquant’anni, permane nel nostro Paese una significativa esposizione ai rischi naturali, cui si accompagna, non di rado, una gestione ancora prevalentemente orientata all’emergenza piuttosto che alla prevenzione. In questo quadro, il diritto alla sicurezza, alla tutela dell’integrità personale e a condizioni abitative adeguate si configura come un ambito prioritario di intervento nell’ambito dei diritti umani.

Il CNDDU sottolinea come la memoria del terremoto del Friuli debba essere valorizzata quale strumento di educazione civica e di promozione di una cultura della responsabilità condivisa. La dimensione della solidarietà, emersa con forza in quella circostanza, si tradusse in pratiche concrete di collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà associative, contribuendo a definire un modello di intervento fondato su fiducia reciproca e partecipazione attiva.

In ambito scolastico, tale patrimonio esperienziale offre un’importante opportunità didattica. L’approfondimento di eventi come il sisma del 1976 consente di sviluppare negli studenti competenze critiche e consapevolezza rispetto ai temi della prevenzione, della gestione del rischio e della tutela dei diritti fondamentali. La scuola, in quanto presidio educativo, è chiamata a favorire una lettura interdisciplinare di tali fenomeni, collegando dimensione storica, scientifica e giuridica.

Si ritiene altresì necessario promuovere una riflessione più ampia sul rapporto tra territorio, sviluppo e sicurezza, alla luce delle trasformazioni ambientali in atto. La crescente frequenza di eventi estremi impone un rafforzamento delle politiche di prevenzione e una diffusione capillare di conoscenze e comportamenti orientati alla riduzione del rischio.

Le iniziative commemorative previste, con la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, rappresentano un momento significativo di riconoscimento istituzionale. Tuttavia, esse devono essere accompagnate da un rinnovato impegno operativo volto a consolidare politiche pubbliche efficaci, in grado di garantire equità territoriale e tutela dei diritti in tutte le fasi, dalla prevenzione alla ricostruzione.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita pertanto le istituzioni scolastiche a promuovere attività di approfondimento e sensibilizzazione sul tema, affinché la memoria del terremoto del Friuli contribuisca a formare cittadini consapevoli, responsabili e partecipi.

La valorizzazione di tale esperienza, nella sua dimensione storica e civile, costituisce un passaggio fondamentale per rafforzare una cultura dei diritti umani che riconosca nella sicurezza, nella solidarietà e nella responsabilità collettiva elementi imprescindibili per lo sviluppo democratico del Paese.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU