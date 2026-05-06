Tosi (FI-PPE): “Europarlamento chiede trasparenza sui fondi UE alle ONG. Basta zone d’ombra e lobbying ideologico”

Bruxelles, 6 maggio 2026

“Il Parlamento europeo chiede trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzo dei fondi europei destinati alle ONG che nella loro attività di lobbying spesso diffondono una visione distorta del settore zootecnico”.

Lo afferma l’eurodeputato On. Flavio Tosi (Forza Italia – PPE), in riferimento all’emendamento al report d’iniziativa sul futuro sostenibile del settore zootecnico dell’Ue approvato dall’Europarlamento.

L’emendamento chiede alla Commissione europea di istituire un registro pubblico dettagliato sui finanziamenti concessi alle ONG, specificandone importi e finalità, e di rafforzare gli obblighi di rendicontazione, inclusa la pubblicazione degli incontri con le istituzioni europee quando finalizzati a influenzare le politiche dell’Unione.

“È un passo necessario per garantire che ogni euro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto e verificabile” dice Tosi. “Serve chiarezza soprattutto su strumenti come il programma LIFE, che negli anni passati ha sollevato interrogativi sull’utilizzo dei fondi per attività di pressione politica. Non possiamo tollerare zone d’ombra nell’uso dei finanziamenti europei”.