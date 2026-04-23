Polizia Locale: controlli contro il degrado e l’abbandono di veicoli nei cortili AGEC

Nel corso della settimana la Polizia Locale ha effettuato una serie di controlli, con pattuglie del Reparto Motorizzato, in aree che necessitano sorveglianza e supervisione negli spazi verdi. Gli interventi erano finalizzati anche a successive operazioni di pulizia da parte di AMIA, che ha provveduto alla rimozione dei rifiuti.

I controlli hanno interessato i giardini Raggio di Sole, i bastioni di via Faccio, un immobile di proprietà della Provincia in via San Giacomo (che è stato chiuso), un’area verde tra lungadige Attiraglio e il ponte del Saval, e la zona degli ex magazzini ferroviari in via Porto San Michele.

Il Comando di via del Pontiere ha notificato ai proprietari dell’Area verde Saval e di edifici in zona di via porto San Michele tre diffide a pulire e tenere in sicurezza.

Per interventi di pulizia e messa in sicurezza. In caso di mancato adeguamento, si procederà con ordinanze sindacali contingibili e urgenti. Durante i controlli, le unità cinofile della Polizia Locale hanno inoltre sequestrato complessivamente circa 50 grammi di hashish.

È partita anche l’operazione “Pulizie di primavera”, in collaborazione con AGEC, per applicare la nuova legge n. 14/2026, che consente la demolizione e la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli fuori uso, anche se sottoposti a fermo amministrativo. Sarà sufficiente un’attestazione di inutilizzabilità rilasciata dal Comando. La norma semplifica le procedure di rottamazione, eliminando l’obbligo di saldare preventivamente i debiti, ma introduce sanzioni fino a 10.000 euro per i proprietari.

AGEC ha segnalato la presenza di 36 veicoli abbandonati, in pessime condizioni, nei cortili comunali. Si tratta di mezzi non rimossi dai proprietari nonostante lo stato di abbandono. Nei prossimi giorni i vigili di quartiere redigeranno relazioni e documentazione fotografica per consentire all’ufficio verbali di dichiararne l’inutilizzabilità.

In presenza di rischi per l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana o stradale, la tutela ambientale o per altre esigenze urgenti, la rimozione del veicolo può essere disposta immediatamente al momento del rinvenimento. L’obiettivo della Polizia Locale è migliorare le condizioni di sicurezza nei cortili AGEC: già dalla prossima settimana sono previsti interventi con carri attrezzi per la rimozione dei mezzi e il loro conferimento ai centri di raccolta e rottamazione.