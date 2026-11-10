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    Il Natale torna in città: al via gli allestimenti dei mercatini 2026. Torna il format che lo scorso anno ha conquistato veronesi e turisti

    Città 2 Mins Read

    Inaugurazione sabato 21 novembre alle 17, insieme all’accensione dell’albero di piazza Bra. Per l’Assemblea nazionale ANCI, aperture serali straordinarie e musica in piazza Bra e piazza dei Signori.

    Il conto alla rovescia è iniziato: da oggi partono gli allestimenti dei Mercatini di Natale 2026. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il format che ha conquistato veronesi e turisti: un Natale diffuso nel cuore della città, tra piazza Bra, piazza dei Signori, piazza Sacco e Vanzetti e i giardini dell’Arsenale.

    L’inaugurazione è in programma sabato 21 novembre alle 17, in contemporanea con l’accensione delle luci dell’albero di Natale in piazza Bra.

    Dove saranno i mercatini

    I mercatini saranno aperti dal 20 novembre al 27 dicembre in queste aree:

    piazza Bra;

    piazza dei Signori, nella zona della Loggia Vecchia;

    piazza Sacco e Vanzetti;

    i giardini dell’Arsenale, compresa l’area della vasca natatoria.

    Pattinaggio sul ghiaccio

    Tornano anche le piste di pattinaggio in piazza Sacco e Vanzetti, aperte dal 20 novembre al 6 gennaio 2027, con possibile proroga fino al 30 gennaio.

    Mercatini aperti di sera per l’Assemblea ANCI

    In occasione della 43ª Assemblea nazionale ANCI, che porterà a Verona i sindaci di tutta Italia, nelle serate del 25 e 26 novembre i mercatini resteranno aperti più a lungo, con eventi musicali in piazza Bra e in piazza dei Signori. Tra gli appuntamenti, giovedì 26 novembre, alle 19.30 circa in piazza Bra, si esibirà il Coro Fiorelin del Bosc di Sant’Anna d’Alfaedo.

    Informazioni utili

    Gli allestimenti sono iniziati oggi e lo smontaggio si concluderà entro il 30 dicembre. Per tutta la durata della manifestazione saranno occupati 20 posti auto nel parcheggio di via Pallone. In piazzetta Melvin Jones sarà riservata un’area di circa 300 metri quadrati ai furgoni frigoriferi degli espositori. 

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