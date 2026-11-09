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    Saval, inaugurata la nuova struttura coperta nell’area della parrocchia di Santa Maria Maddalena

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    Un investimento di 35 mila euro del Comune di Verona per realizzare uno spazio coperto di 105 metri quadrati a disposizione della comunità. La nuova struttura consentirà di ospitare le cucine durante le feste e utilizzare l’area anche nei mesi più freddi.

    È stata inaugurata oggi, nel cuore del quartiere Saval, la nuova struttura coperta realizzata grazie a un finanziamento di 35 mila euro del Comune di Verona, all’interno dell’area comunale gestita dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena.

    L’intervento ha previsto la realizzazione di una copertura metallica di 15 metri per 7, per una superficie complessiva di 105 metri quadrati, e di una nuova pavimentazione, con l’obiettivo di rendere lo spazio maggiormente funzionale e fruibile durante tutto l’anno.

    La struttura potrà ospitare le cucine in occasione delle tradizionali feste del quartiere, mentre la nuova pavimentazione consentirà di utilizzare la piastra anche durante i mesi più freddi e nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche meno favorevoli.

    Un intervento pensato per sostenere le numerose attività che animano il quartiere e valorizzare un luogo che rappresenta un importante punto di aggregazione per i residenti.

    «Il Saval è un quartiere che negli ultimi anni ha visto crescere una comunità sempre più attiva e partecipe, capace di organizzare iniziative e creare occasioni di incontro e socialità – dichiara l’assessore Federico Benini –. Come Amministrazione abbiamo ritenuto importante accompagnare questa crescita con un investimento concreto di 35 mila euro, mettendo a disposizione uno spazio più funzionale e utilizzabile durante tutto l’anno. Investire nei quartieri non significa soltanto realizzare strade, marciapiedi e infrastrutture, ma anche sostenere quei luoghi dove le persone si incontrano, costruiscono relazioni e rafforzano il senso di appartenenza alla propria comunità. Questa nuova struttura rappresenta proprio questo: un investimento nella socialità e nella vitalità del Saval».

    L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del parroco e di numerosi cittadini del quartiere.

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