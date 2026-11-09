Tributo pubblico alla Costituzione dell’avv. Alberto Lorusso, leader di Verona Riparte

«Costituzione italiana, grazie d’esistere!». In questa frase si riassume la convinzione a tutto tondo della sacralità istituzionale della legge fondamentale e suprema dello Stato, posta all’apice dell’ordinamento giuridico della Repubblica, non modificabile da una legge ordinaria ma solo attraverso uno speciale procedimento di revisione costituzionale.

Formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali, fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola (Napoli, 9 novembre 1877 – Torre del Greco, Napoli, 1° ottobre 1959) il 27 dicembre successivo, pubblicata nell’edizione straordinaria della “Gazzetta Ufficiale” n. 298 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

De Nicola venne eletto dall’Assemblea Costituente il 28 giugno 1946 e sostenne la carica dal 1° luglio dello stesso anno al 31 dicembre 1947. Dal 1° gennaio 1948 al 12 maggio successivo, stando alla norma della prima disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana, esercitò le attribuzioni ricoprendo la qualifica di presidente della Repubblica italiana.

La Costituzione è suddivisa in quattro sezioni: la prima (articoli 1-12) enuncia i principi fondamentali, definiti inviolabili e non modificabili mediante revisione costituzionale. La seconda (“Diritti e doveri dei cittadini”, articoli 13-54), tutela libertà singole e comuni, disciplina pure elementi del diritto penale ed assetta le forze dell’ordine. La terza (articoli 55-139) attiene all’“Ordinamento della Repubblica” mentre la quarta raggruppa, in 18 voci, disposizioni conclusive.

Il fondatore e leader del movimento civico Verona Riparte, avv. Alberto Lorusso, ha svolto una sua appassionata lectio magistralis pubblica riguardo, appunto, alla Costituzione italiana nella Sala “Caduti di Nassiriya” (Nāṣiriyya, in arabo al-Nāṣiriyya), all’interno del Centro Culturale “6 Maggio 1848” della 4^ Circoscrizione, in via Mantovana 66,

Il binario dell’incontro espositivo è stato “La Costituzione è anche tua. La conosci? Un viaggio alla scoperta della democrazia e dei primi 12 articoli ella Costituzione, per capire perché è nata, cosa ci insegna e come protegge la nostra libertà”.

L’oratore, nel suo esordio, ha mostrato dapprima una copia della Bibbia (tomo ben consistente, anche come dimensioni) e, poi, un’edizione della Costituzione della Repubblica italiana. Che, nonostante il numero di pagine ben minore rispetto alla raccolta di testi sacri, racchiude in sé valori inscindibili per la democrazia e la convivenza civile.

«La Costituzione è la base della comunità in cui viviamo. – ha sottolineato in apertura l’avv. Lorusso – Siamo condomini. La politica è al nostro servizio. Come cittadino devo pretendere che le cose funzionino. Insisto che la Costituzione debba essere letta, di fatto è il “regolamento condominiale”. I padri costituenti avevano vissuto la tragedia del fascismo, della guerra civile. Si sono chiusi in una stanza perché tutto non doveva e deve succedere più».

Il relatore è poi passato a citare, uno ad uno, i primi 12 articoli della Costituzione, commentandoli brevemente. Un “ripasso” che fa sempre bene…

– Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Per l’avv. Lorusso la formula combacia con un elemento dell’emblema della Repubblica., una ruota dentata a simbolo del lavoro. «Lo Stato verte su tre componenti: territorio, popolo e governo. Da non confondere con nazione, identità d’un popolo. I diritti non vengono elargiti ma conquistati».

– Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo,

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

– Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

– Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

– Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

– Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

– Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

– Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse della cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

– Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

– Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

– Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Prima di pronunciare l’art. 12 della Costituzione l’avv. Lorusso ha invitato i presenti in sala ad alzarsi in piedi, per doveroso rispetto.

– Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

di Claudio Beccalossi