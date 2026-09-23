Ottobre in Rosa: un mese di appuntamenti per la lotta al cancro al seno

Sono state presentate oggi, mercoledì 23 settembre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, le iniziative per “Ottobre in Rosa” per la prevenzione e la lotta al cancro al seno.

Sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini; Barbara Bissoli, vicesindaca del Comune di Verona; Giovanna Romanucci, responsabile della Breast Unit ULSS 9; Francesca Fornasa, direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini ULSS 9 Scaligera; Francesca Pellini, direttore di Chirurgia senologica e coordinatore della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e Alessandra Invento, direttore di Chirurgia senologica e coordinatore della Breast Unit dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

Erano, inoltre, presenti le rappresentanti e i rappresentanti delle associazioni co-organizzatrici degli eventi in programma.

Per “Ottobre in Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sono in calendario appuntamenti divulgativi, culturali e ludici che coinvolgeranno il territorio veronese per informare e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita.

L’inaugurazione ufficiale è in programma, come da tradizione, la sera del primo ottobre in Piazza Bra a Verona, con l’accensione dell’Arena in Rosa. Durante la cerimonia porteranno il loro saluto e i loro messaggi di prevenzione i rappresentanti istituzionali degli Enti promotori e del mondo delle associazioni. Un momento di condivisione e sensibilizzazione che quest’anno sarà accompagnato dagli intermezzi musicali della AOUI Verona Official Band. Oltre all’Arena, verranno illuminati di rosa anche il Torrione di Legnago, gli ospedali dell’ULSS 9 di San Bonifacio, Legnago e Villafranca, l’ospedale Borgo Trento di Verona e l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Torna inoltre, come ogni anno, l’appuntamento con Verona in Rosa, il circuito provinciale di corse e camminate non competitive organizzato da UISP Comitato Territoriale Verona APS in collaborazione con l’ULSS 9 e con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Verona. Un calendario che attraverserà vari comuni veronesi per promuovere attraverso lo sport e il movimento la prevenzione, la salute e il benessere femminile.

A inaugurare l’edizione 2026 sarà “La Corsa Rosa” di Legnago, in programma domenica 27 settembre, seguita da “La Rosa di Villafranca” e “Ronco in Rosa”, in programma domenica 4 ottobre, “Zimella in Rosa” sabato 10, “La corsa in Rosa” di Mozzecane domenica 11, “Terrazzo in Rosa” sabato 17, “Isola in Rosa” domenica 18, “Illasi in Rosa” sabato 24 ottobre e, per concludere, “Bovolone in Rosa”, “Zevio in Rosa” e “Un passo alla volta insieme” a Castelnuovo del Garda, in programma domenica 25. Tutte le informazioni sul circuito sono disponibili su veronainrosa.com.

Come in ogni edizione, Ottobre in Rosa proporrà eventi informativi e divulgativi rivolti alla cittadinanza per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo screening e l’adozione di corretti stili di vita, con un calendario di appuntamenti che attraverserà l’intera provincia.

Venerdì 16 ottobre a Povegliano Veronese è in programma la conferenza “La prevenzione fa la differenza”, a cura dell’Associazione Anteas. Giovedì 22 ottobre l’Amministrazione comunale di Lavagno organizza la serata divulgativa “Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno”, mentre sabato 24 nella sala Garonzi a Verona la Fondazione ANT promuove il convegno “Quando la prevenzione si fa vita”. Martedì 28 ottobre nella sede direzionale dell’ospedale di Legnago si terrà la sesta edizione del convegno “Keep calm and enjoy Breast Unit”, e venerdì 30 ottobre al Teatro Ristori di Verona la serata aperta alla cittadinanza “Le donne al centro ‘Sacro Cuore’ – La prevenzione che si prende cura di te”, organizzata dall’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Il 28 ottobre si terrà anche l’evento di sensibilizzazione sullo screening rivolto alle donne straniere presso l’Officina Culturale della Caritas di Legnago, a cura dell’Associazione Cuore di Donna in collaborazione con la Breast Unit ULSS 9.

Martedì 13 ottobre è in programma il corso di formazione “La donna operata al seno: nuove prospettive terapeutiche nel percorso di presa in carico”, presso l’ospedale di Legnago, in Sala Riello. L’iniziativa è a cura dell’Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Bovolone.

Tanti gli appuntamenti a Verona e in provincia: visite ed ecografie gratuite, eventi culturali (spettacoli teatrali, mostre fotografiche e di pittura), stand informativi allestiti durante i mercati e nei pressi dei poli ospedalieri.

Il calendario delle iniziative, previste sull’intero territorio provinciale, è organizzato da una rete di partner che continua a crescere di anno in anno e che vede operare insieme per la prevenzione l’Azienda ULSS 9 Scaligera, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’Ospedale IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, AIRC, la Fondazione Veronesi, la Fondazione ANT, UISP Verona Aps e le associazioni Anteas, ANDOS Verona Odv, Cuore di Donna, GiADA, Il Sorriso di Beatrice ODV, LILT Verona, La cura sono io e Pink Darsena del Garda, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e con il patrocinio della Provincia di Verona e della Regione del Veneto.

L’elenco completo delle iniziative è disponibile nella sezione dedicata del sito dell’ULSS 9: https://aulss9.veneto.it